الزراعية نت – الاخبار – أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منشورًا رسميًا تم توزيعه على جميع المديريات الزراعة بالمحافظات، يمنع حصول أى متعد على الأراضي الزراعية من صرف الأسمدة المدعمة، بهدف الحد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. وأوضح الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وأيضًا مخالفة زراعة محصول مكان آخر، من خلال حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من التمتع بالأسمدة المدعمة مثل مخالفات زراعة الأرز في غير الأماكن المسموح بزراعة المحصول بها، مشيرًا إلى أن الحرمان من الأسمدة المدعمة لمخالفات التعديات يتم تقديره وفقًا للمحضر الرسمي للبناء على الأراضي الزراعية. وأضاف الحداد، في تصريح صحفي له، أنه تقرر أن تكون أولوية صرف الأسمدة لصغار المزارعين من ذوى الحيازات الأقل من 5 أفدنة يليه أصحاب الحيازات الأقل من 10 أفدنة حتى الحيازات الأقل من 25 فدانا، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف المقررات السمادية بالأسعار المدعمة وفى حالة حاجة المزارع إلى أسمدة إضافية يتم توفيرها بالجمعيات بالأسعار الحرة بالاتفاق مع الشركات المنتجة. الاهرام RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



