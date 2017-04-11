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مصر: طرح 25 طن أسماك يوميًا لمواجهة غلاء الأسعار طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 11 أبريل 2017 00:00

مصر: طرح 25 طن أسماك يوميًا لمواجهة غلاء الأسعارالزراعية نت – الاخبار – قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن المنافذ التابعة لوزارة التموين فتحت أبوابها اليوم، لاستقبال 25 طن من الأسماك، وبصورة يومية، من إنتاج الهيئة العامة للثروة السمكية ومزارع الإنتاج التابعة لوزارة الزراعة.

وأضافت محرز، أن هذا جاء تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين الهيئة التابعة لوزارة الزراعة، والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين لخفض الأسعار، مؤكدة أنه تم طرح أسماك البوري بمجمعات التموين، نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، وأسماك البلطي نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، وبلطى نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.

وتابعت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية، أن البروتوكول الموقع مع وزارة التموين يهدف فى الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتى ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري.

وأكدت أن الهيئة ستلتزم بعملية انتظام توريد الأسماك لصالح "التموين" لطرحها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج إلى مليونى طن خلال عامين لزيادة المعروض من الأسماك بالأسواق بدلًا من الإنتاج الحالى البالغ مليون و640 ألف طن حتى يحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتوفير المعروض بالأسواق.

 

 

 

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