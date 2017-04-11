الزراعية نت – الاخبار – أتلفت فرق وكوادر وزارة الزراعة في السوق المركزي ما يزيد على طن ونصف الطن من البطيخ في الأسبوع الأول من موسمه، وفق ما ورد على لسان الناطق باسم وزارة الزراعة. ومن خلاله فقد رَوَى أن الوزارة ستقوم بضبط واتلاف جميع كميات البطيخ غير الناضجة التي ترد الى السوق. واشار الى أن الوزارة أهابت بضرورة عدم قطف ثمار البطيخ وعرضه في الأسواق قبل وصوله الى مرحلة النضج الكافية، مشدداً على ان الوزارة تقوم بالاتصال مع المزارعين لحماية منتجاتهم، وتقديم المشورة والارشادات اللازمة حول نضج ثمار البطيخ، تمهيدا لعرضها في الاسواق او تصديرها الى دول العالم. من جانب آخر، اكدت مصادر في وزارة الزراعة أن إتلاف كميات من ثمار البطيخ جاء بسبب طرحها في الأسواق أمام المستخـــــدميــــــــن قبل نضجها في المزرعة، مشيرة إلى بعض المزارعين يحاولون استغلال اسعار البطيخ، فيتم قطفه بشكل مبكر وقبل نضجه لبيعه في الاسواق. وارجع تجار خضار السبب في قطف البطيخ مبكراً الى طمع المزارعين باستغلال الأسعار منذ بداية الموسم، الا ان هذا السلوك يلحق الضرر بباقي المحاصيل. وأكدوا ان جميع ثمار البطيخ محلية المنشأ من الغور الصافي، المنطقة المعروفة بارتفاع درجات الحرارة؛ مما يساعد بشكل كبير على نضوج البطيخ بشكل كاف، لافتين الى أن البطيخ المتواجد في الأسواق احمر وناضج جدا، ولا وجود لثمار غير مكتملة النمو. وقالوا إن الأردن يصدر البطيخ الى دول الخليج؛ كون البطيخ مطلوب هناك بكثرة، ولكن هذا الامر لا يغني عن سوق لـبـنـان الذي كان معروفا بأنه سوق للبطيخ الاردني، فعدم تصديره الى هذه الدولة قد ينتج عنه مشاكل مادية للمزارعين. من جهتها، دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين الى التوقف عن شراء ثمار البطيخ خلال الفترة الحالية؛ نظرا لعدم نضجها. ودعت "حماية المستهلك" المواطنين الى تأخير شراء البطيخ الى ما بعد منتصف الشهر القـــــــادم حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مما يسهم في نضوج ثمار البطيخ. تَـجْدَرُ الإشارة الِي أنه انتاج البطيخ في منطقة غور الصافي التي تقدر المساحة المزروعة به حوالي 2800 دونم، بمعدل 5 أطنان للدونم الواحد، ويستمر الإنتاج حتى نهاية الشهر الحالي، اما بالنسبة للشمام فتقدر المساحة المزروعة بحوالي 3400 دونم بإنتاج حوالي 4 أطنان للدونم الواحد. من جانب آخر، يعتبر البطيخ من أكثر نباتات العائلة القرعية أهمية، من الناحية الاقتصادية، وأكثرها انتشارا في الصيف، فمذاقه الحلو يجعل الإقبال عليه كبيرا، وهو الى ذلك مادة غذائية مرطبة ومنعشة، بخاصة في المناطق ذات الحرارة المرتفعة. يشار الى المملكة كانت تستهلك العام الماضي بين 700 و800 طن بطيخ يوميا، خلال موسمه بين الأشهر 4 و8، أي بمعدل استهلاك 14 كيلو غراما بطيخ للمواطن سنوياً، بينما صدر العام الماضي 13 ألف طن من البطيخ. وتعدد أسماء البطيخ في الدول العربية، ففي الاردن وفلسطين يطلقون عليه اسم بطيخ، أما في سورية فيسمونه جبس، وفي العــــــــراق رقي، وفي دول الخليج حبحب، اما في المغرب العربي فاسمه الدلاع.. وتطلق عليه بعض الشعوب العربية أسماء اخرى مثل: جح، شمزي، دلاح. ويدخل البطيخ دخل ضمن المنتجات النباتية المفيدة للقلب، وهو يطفئ العطش ويرطب الجلد، وينعش الجسم، ويلين الأمعاء، ويساعد على الهضم. والبطيخ مقو للدم ومفتت لحصوات الكلى، وبذوره تفيد بتخفيض ضغط الدم العالي، معتبرة أن هذه الفاكهة، غنية بكثير من العناصر التي تكفي حاجة الانسان من الماء والفيتامينات والمعادن طوال اليوم، خصوصا في ايام الصيف الحارة. المصدر : السبيل RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



