الزراعية نت – الاخبار - شهدت أسعار الخضار والفواكه في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، خصوصا محصول البندورة الذي يعد أساسيا في الأردن، في وقت تعزو فيه الجهات المختصة السبب إلى الظروف الجوية التي أثرت على الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار. ويخشى المزارعون، من أن ينعكس ارتفاع الأسعار على الاستهلاك المحلي، وهو ما يؤثر على القطاع، ويكبدهم خسائر فادحة، في حين يخشى المواطنون من استمرار ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، خصوصا محاصيل البندورة والبطاطا، التي تعتبر أساسية لإعداد الأطباق اليومية.

رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، عودة الراشدي، عزا سبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى العرض والطلب في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه وقبل فترة وجيزة وبسبب دخول المرحلة الانتقالية أتلفت عدد من المحاصيل الزراعية، ليعلن المزارعون انتهاء موسمهم الزراعي في عدد من المناطق.

وأشار الراشدي إلى وجود فراغ في السوق المحلي، نتج بسبب قلة الإنتاج في معظم المحاصيل، وهو أمر أسهم بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، فضلا عن عزوف عدد من المزارعين عن زراعة أراضيهم بسبب ضعف التسويق، وارتفاع تكاليف الزراعة، كالري واستخدام المبديات الحشرية وغيرها.

وبيّن أن أسعار الخضار والفواكه، ملائم للمزارعين، لكن المشكلة تكمن في ضعف التسويق، خصوصا مع وقف التصدير إلى سوريا والعراق، وانعكس كذلك على محاصيل البطيخ والشمام ودفع عدد من المزارعين للتراجع عن زراعة تلك المحاصيل.

من جهته، توقع الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين، تحسن إنتاج الخضار والفواكه خلال الأيام المقبلة، وهو ما سينعكس على أسعارها، مشيرا إلى أن الأسعار حاليا مقبولة للمزارع والمستهلك.