الزراعية نت – الاخبار - أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع بنوك الزراعي، والأهلى ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح.

يأتى ذلك فى تقليد جديد حرصا من الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والحفظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين.

وقال الوزير-خلال اجتماعه - بمديري التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلى من خلال الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، إن لجان استلام القمح ستبدأ عملها السبت المقبل و حتي منتصف يوليو المقبل.

وتتولى لجنة دائمة استلام القمح فى نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين بما يضمن تطبيق الاجراءات اللازمة لمنع التلاعب و المحافظة علي المال العام، خاصة وأن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلي حوالي 14 مليار جنيه.

وكلف الوزير مديري المديريات، بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام ، أو التجميع عن أعضاء حرصا على الشفافية وحتي يمكن تيسير عمليات الاستلام.

كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية و لجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد و حل المشكلات مع لجان المحافظات أولا بأول، إضافة إلي تشكيل لجان علي مستوي المديريات والمراكز للمرور الميداني علي لجان الاستلام و التجميع و مراقبة عمليات التوريد.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالاجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتتنسيق مع الجهات المسوقة، دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص و الوزن، مع عدم خصم أي مبالغ من المزارعين، علي أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسئولة عن التوريد و ليس القطاع الخاص، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد، على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى اماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد بـ ٥٧٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٣.٥ و سعر ٥٦٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٣ و سعر ٥٥٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٢.٥.

وأكد الدكتور مصيلحي، أنه تم تحديد جهات التخزين و هي الصوامع و الهناكر و البناكر و الشون الاسمنتية وتم تجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين و الجهات المسوقة، علي أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع و التي تم تحديدها في اماكن قريبة من الموردين و المزارعين للتيسير عليهم، كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلي اماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها علي ان تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل.

جدير بالذكر أنه سبق اتخاذ قرار بعدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا عن طريق الاستئجار والادارة بمعرفة الجهات الحكومية فى حالات استثنائية حال نفاذ كافة السعات المملوكة للقطاع العام.

وأكد وزير التموين، أنه تم تجهيز حوالي 342 موقعا للتخزين علي مستوي الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية الي ما يزيد عن 4.2 مليون طن، والزام مديريات التموين بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما، إضافة إلي حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اي كميات مستورد او حتي مخلوطة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢ للحد من التلاعب و منعا لتكرار مخالفات العام الماضي.

الاهرام