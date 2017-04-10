الزراعية نت – الاخبار - عزا نقيب النحالين الاردنيين الدكتور محمد الربابعة التراجع الملحوظ بانتاج العسل العام الماضي الى تقلب الموسم المطري، والخبرات الضعيفة لدى المنتجين والمربين للنحل، مشيرا الى ان النقابة بدات بعمل ورشات توعية للمربين والمنتجين بابرز الامراض التي تصيب النحل وكيفية تشخيصها وعلاجها.

ولفت في حديث الى اهمية توعية المواطن بثقافة انتاج العسل وانواعه، وذلك لتفادي شراء العسل المغشوش، مشيرا الى ان السعر العادل لكيلو العسل يتراوح ما بين 20 الى 25 دينارا.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة انخفضت كمية العسل المنتج بالمملكة بنسبة مقدارها 17 بالمئة في عام 2016 ، حيث بلغت 176 طنا مقارنة مع 214 طنا عام 2015 .

كما انخفض عدد النحالين خلال العام ذاته ليبلغ 1066 مقابل 1068 نحال في العام 2015 فيما ارتفعت أعداد طوائف النحل بما نسبته 3ر4 بالمئة خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015 ، ليبلغ عددها 40 الف طائفة خلال عام 2016 مقابل 38 الف طائفة لنفس الفترة من عام.

وأشار الى أهمية توعية المواطن بالمبادىء الرئيسية لفحص العسل الجيد كالتبلور، مؤكدا ان جودة العسل تتبين من خلال تبلوره في حين لايمكن للعسل الذي يحتوي على سكر بنسبة اكثر من 4 بالمئة ان يتبلور