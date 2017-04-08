الزراعية نت – الاخبار - قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن وزير الزراعة أحمد القادري قوله إن من المتوقع أن تنتج سوريا 2.17 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2017. ينبئ الرقم بزيادة مليون طن تقريبا عن محصول عام 2016. وانخفض محصول القمح السوري بمقدار النصف تقريبا إلى 1.3 مليون طن في العام الماضي وهو أدنى مستوى في 27 عاما حيث أدى القتال ونقص الأمطار لمزيد من التدهور في القطاع الزراعي وقدرة البلد على توفير احتياجاته من الغذاء.

وقبل اندلاع الحرب المستمرة منذ ستة أعوام كانت سوريا بلدا مصدرا للقمح بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا عندما يكون المحصول وفيرا وقدرة لتصدير 1.5 مليون طن.

وقال القادري إن 1.169 مليون هكتار من القمح زُرعت في الموسم الحالي.

تدعم الحكومة السورية سعر الخبز في المناطق التي تسيطر عليها وتدعم وكالات الإغاثة الأسعار في بعض المناطق. غير أن السوريين في أنحاء أخرى من البلد يعانون من نقص الخبز وارتفاع الأسعار.

ومن 1.3 مليون طن أنتجت في 2016 نجحت المؤسسة العامة للحبوب السورية في شراء ما يزيد قليلا على 400 ألف طن فقط.

ويقل هذا الرقم كثيرا عن ما بين مليون و1.5 مليون طن مطلوبة لتوفير الخبز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتحاول مؤسسة الحبوب توقيع اتفاقات استيراد للقمح الروسي لكن لم تصل أي شحنات حتى الآن.

رويترز