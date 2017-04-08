الزراعية نت – الاخبار - كشف الخبير في التنمية الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عيسى منصور، أن اجمالي الكميات التي سيتم الموافقة على تصديرها من محصول البطاطا الموسم المقبل أي خلال 2018 إلى الدول العربية والأوروبية سيبلغ حوالي 350 ألف طن. أوضح، عيسى منصور، أنه في حال تمت المرافقة من قبل الحكومة على تصدير محصول البطاطا إلى الدول العربية والاوربية خلال الموسم المقبل من سنة 2018 سيتم تصدير حوالي 350 ألف طن من هذا المنتوج، حيث سيتم توزيع 149 ألف طن لدول الاتحاد الأوروبي و51 ألف طن لروسيا و933 طنا لدول أجنبية أخرى و68 ألف طن للبنان و81 ألف طن لعدد من الدول العربية. وقال المتحدث، أن عمليات تصدير محصول البطاطا عرفت طفرة كبيرة خلال موسم 2016 وحتى الان ادا ما قورنت بالكميات التي يتم جنيها خلال السنوات الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته، أنّ الجزائر نجحت في فتح أسواق جديدة في الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التي تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصدرة الى الخارج من خلال لجان معاينة من المعاهد والمعامل المختصة، كما يتم معاينة كافة المزارع التي يتم التصدير منها للخارج. وأضاف، المتحدث أنه تم اتخاد هدا القرار بعد الإنتاج الوافر الذي سجل وطنيا خلال هده الفترة من السنة الماضية، وأنه تم تسجيل تحسن كبير في محصول البطاطا بعد توسع انتاجها عبر كامل ولايات الوطن، وقد أدى نظام ضبط سوقها الى رفع الإنتاج ليقفز من مليونين ونصف مليون خلال 2009 الى 4 ملايين ونصف في 2015، مشيرا إلى أنه هذا الأمر أدى إلى ارتفاع الإنتاج بحكم أن البطاطا يتم جنييها في فصلي الشتاء والصيف. للإشارة، انطلقت عملية تصدير محصول البطاطا واي سوف نحول دول الخليج على غرار الإمارات وبعض الدول الأوروبية خلال السنة الماضية، بعد طلب الواسع من هذه الأخيرة التي سبق واستلمت عينات حظيت بإعجاب واسع من حيث النوعية، حيث يتوقع أن يسجل فائض في محصول فصل الصيف. المحور RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



