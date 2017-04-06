الزراعية نت – الاخبار - حذرت العالمة الهولندية لويز فريسكو، رئيسة جامعة “فاغنينغين”، من أن نصف سكان الأرض سعانون من “سوء التغذية” بحلول العام 2050، إذا لم يتم تطوير القطاع الزراعي. جاء ذلك خلال محاضرة، بعنوان “أفاق القطاع الفلاحي (الزراعي) والتغذية سنة 2030 على ضوء تحرير تجارة المواد الفلاحية والتغيرات المناخية”، نظّمتها وزارة الفلاحة التونسية بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو).

وطالبت فريسكو بضرورة “تطوير القطاع الفلاحي في السنوات القادمة من أجل تلبية الطلبات الغذائية المتنامية بشكل مطّرد”.

وأوضحت فريسكو أن 50% من سكان الأرض يقطنون في المناطق الحضرية، التي لا تنتج الأغذية، في حين يوفرّها الوسط الريفي رغم ضعف الإمكانيات.

وأشارت إلى أن نسبة السكان في المناطق لحضرية سترتفع إلى 65% بحلول العام 2050، وهو ما يعني تزايداً كبيراً في المتطلبات الغذائية، لذلك فإنه من المهم “الانطلاق من الآن في تطوير الفلاحة من خلال تعصيره والاعتماد على أوجه جديدة للإنتاج من قبيل الفلاحة البيولوجية والفلاحة الحضرية (حقول إنتاج في الأوساط الحضرية)”.

وبحسب رئيسة “فاغنينغين”، يعاني 3 مليارات نسمة في العالم (من أصل 7 مليارات) من سوء التغذية، منوهة بأن الأسباب المؤدية إلى ذلك لا تكمن في نقص الإنتاج وإنما “ترجع إللا أسباب عديدة أخرى أهمها غياب الاستقرار السياسي”.

من جانبه، أشار عمر الباهي، كاتب الدولة (وزير دون حقيبة) لدى وزير الفلاحة التونسي، المكلف بالإنتاج الفلاحي، إلى تسجيل عدم الاكتفاء في عديد المواد الفلاحية الأساسية وبينها الحبوب، إلى جانب اللحوم الحمراء والبيضاء.

وأوضح أن بلاده استوردت سنة 2016 كميات من الحبوب بقيمة 1300 مليون دينار (600 مليون دولار).

بوابة الفجر