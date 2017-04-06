الزراعية نت – الاخبار - شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين، لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير الزراعة أن ذلك البروتوكول يهدف في الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتي ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية في مصر، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة .

وأوضح البنا أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كافة أنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطي والبوري والمبروك بكافة درجاتهم، على ان تقوم الشركة بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التموين إلى إن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمين، بين وزارتي الزراعة والتموين، لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها، بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة المواطن البسيط، لافتًا إلى إن هذا البروتوكول تم انجازه خلال 24 ساعة فقط، والاتفاق على كافة البنود الواردة به، التزامًا بتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

ومن المقرر إن يساهم البروتوكول الموقع بين الطرفين، في تخفيض أسعار الأسماك بنسبة كبيرة، حيث سيتم طرح أسماك البوري نمرة 1 بسعر 36 جنيها، ونمرة 2 بسعر 33 جنيها، كذلك أسماك البطلي نمرة 1 بسعر 16 جنيها، ونمرة 2 بسعر 15 جنيها، ونمرة 3 بسعر 13 جنيها، بلطي نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.​

صدى البلد