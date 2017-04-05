الزراعية نت – الاخبار - قال مدير صندوق إدارة المخاطر الزراعية الدكتور محمد العوايدة بأن الصندوق يعمل خلال هذه الايام على تذليل كافة المعوقات التي تواجه صرف تعويضات المزارعين المتضررين من موجة الصقيع الاخيرة والتي طالت الاف الدونمات الزراعية في وادي الاردن . مبينا بأن صرف التعويضات المالية على عدد من المزارعين في الاغوار الشمالية ودير علا , جاء في اعقاب الكشف على المزارع، التي تعرضت للصقيع في شهر تشرين الثاني العام الفائت في تلك المناطق، وكانت نسبة الضرر فيها اكثر من 25 بالمئة.

واضاف العوايدة بأن إدارة الصندوق وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في وزارة الزراعة ووزارة المالية تعمل على إيجاد المنافذ القانونية للمزارعين المتضررين لتسليمهم مستحقاتهم المالية دون الانقاص من حقوق الاخرين ، مبينا بأن الصندوق يتعامل مع اكثر من 416 وحدة زراعية تضررت جراء موجة الصقيع ويتشارك في ملكيتها الاف الورثة والشركاء وان معظم المزارعين لديهم عقود استئجار خارجية .

ولفت العوايدة بأن تم اعتماد عدة وثائق لغايات صرف التعويضات اهمها سند التسجيل للمالك المباشر او وكالة عدلية من المحاكم النظامية او الاقرار الخطي من المالكين بإسم المزارع الممارس لزراعة المزرعة او كتاب موجه من مديريات الزراعة لإدارة الصندوق بإسم المزارع الممارس لزراعة الوحدة الزراعية المعنية، مؤكدا بنفس الوقت بأن المبالغ المرصودة لكل مزرعة ستبقى موجودة لعدة سنوات وانها لن تنتهي بالتقادم ولا يوجد خوف ولا داعي للاستعجال في احضار الوثائق .

وقال « بأن الصندوق باشر بالصرف وان كل متضرر قدم ايا من الوثائق سابقة الذكر حصل على كامل مستحقاته بكل سهولة ويسر وان الصندوق ما زال يستقبل المزارعين يوميا لغايات الصرف .

من جهتهم ثمن مزارعو وادي الاردن الدور الذي تقوم به إدارة صندوق المخاطر من حيث سرعة الانجاز والجدية في العمل .

وقال المزارع جهاد المحاشي بأن الحكومة قد احسنت صنعا بإيجاد هذا الصندوق والذي خفف من خسائرنا وانه يشكل دعامة رئيسية في القطاع الزراعي ويخفف من معاناة المزارعين التي تحدوث بفعل الظروف الجوية لافتا الى ضرورة تعزيزه وايجاد روافد مالية له ليستمر ويدعم العملية الزراعية في وادي الاردن ويعين المزارعين في التصدي للكوارث الطبيعية والتقليل من حجم الخسائر التي تطال القطاع الزراعي كل عام . وقال المزارع خالد محمد الرياحنه بأن اجراءات الصندوق تسير وفق ما انشيء من اجله من حيث مساعدة المزارعين ومساندتهم والوقوف معهم في الكوارث الطبيعية وها نحن نرى ثمرات هذا الصندوق خلال هذا العام بعد ان اصاب الصقيع الاف الدونمات الزراعية بالتلف من خضار واشجار مثمرة . وثمن المزارع ناصر الحلبي الدور الذي قدمه الصندوق للمزارعين بعد الاضرار التي لحقت بهم ومباشرته بصرف التعويضات مؤكدا بأن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات تعمل للنهوض بالقطاع الزراعي.

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