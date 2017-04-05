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الأخبار
سلطنة عمان: الزراعة تضبط أدوية منتهية الصلاحية
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
سوريا: السويداء تصدير التفاح إلى الأسواق الخارجية
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
انطلاق الملتقى العربى الأول للصناعات الزراعية والغذائية
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
المضاربون يُلهبون الأسعار ويجوّعون الجزائريين!
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
تونس: ارتفاع مجدّد لأسعار الخضر
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
الثلاثاء, 04 أبريل 2017
مصر: خطة طموحة لتنمية الثروة السمكية
الاثنين, 03 أبريل 2017
الاثنين, 03 أبريل 2017
47 ألف طن إنتاج مزارع أبوظبي من الخضراوات
الاثنين, 03 أبريل 2017
الاثنين, 03 أبريل 2017
السودان: البنك الزراعي يشرع في شراء القمح
الاثنين, 03 أبريل 2017
الاثنين, 03 أبريل 2017
سلطنة عمان: بحث حركة المياه الجوفية تحت سطح البحر
الاثنين, 03 أبريل 2017
الاثنين, 03 أبريل 2017
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|سوريا: الزراعة بحاجة لما بين 10 و17 مليار دولار