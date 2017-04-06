الزراعية نت – الاخبار - أكد مدير تسجيل وتراخيص الأعلاف بالهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ عبدالكريم الثويني أن إنتاج الأعلاف المحلية سيشهد في المستقبل عدة تحولات، أبرزها إيقاف الزراعة المحلية للأعلاف وتحرير أسعار الطاقة بحلول عام 1440هـ، مفيدًا أن حجم سوق الأعلاف في المملكة بلغ المتداول منها 15 مليون طن تقريباً.

وأبان أن المتداول في سوق الأعلاف بالمملكة ينقسم إلى “شعير بمقدار 9 ملايين طن، وذرة صفراء بمقدار مليون وخمسمائة ألف طن، والصناعة المحلية من البرسيم وما في حكمه بمقدار ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف طن، وكُسب فول الصويا بمقدار 600 ألف طن، والأعلاف الأخرى بمقدار 85 ألف طن”.

جاء ذلك في عرضٍ مرئي ٍ نظمته إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان “الأعلاف الحاضر والمستقبل” لتثقيف ملاك الإبل والزوار حول حجم أسعار الأعلاف الخام الحالية وتغيرات سوقها في المستقبل.

وحول الأسعار الحالية والمستقبلية للأعلاف الخام قال الثويني: إن سعر كيس الشعير حاليًا يقدر بـ 40 ريالًا وبعد توقيف الزراعة محلياً في المستقبل سيتراوح سعر الكيس ما بين 36 و 58 ريالًا، بينما البرسيم يتراوح سعره حاليًا ما بين 16 و 22 ريالًا وبعد توقيف الزراعة محلياً مستقبلًا ستتراوح الأسعار ما بين 40 إلى 46 ريالًا”.

وفيما يخص حجم صناعة الأعلاف في المملكة أوضح أن صناعة علف الدواجن تبلغ 2 مليون طن، ومركزات وعلف كامل للماشية 2 مليون طن، وعلف خام بصورته الطبيعية يبلغ 11 مليون طن.

ونوه الثويني إلى أن سلامة الأعلاف لا تؤمن إلا بعدد من الإجراءات هي :الرقابة على الأعلاف المستوردة، وتسجيل المنشآت، وتسجيل المنتجات، والرقابة على المستودعات المركزية، والرقابة على مصانع الأعلاف، والرقابة على محطات التعبئة، والرقابة على الأعلاف المزروعة بالداخل من قبل وزارة البيئة و المياه و الزراعة، وسحب العينات و تحليلها”.

وحول الإضافات العلفية المصرح باستخدامها قال “أبرز الإضافات العلفية المصرح باستخدامها الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الامينية، والخمائر، والأنزيمات، ومحسنات القوام، ومنظمات الحموضة، ومحسنات النكهة”.

وأضاف قائلاً: “هناك مواد غير مرغوب فيها في الأعلاف أبرزها السموم الفطرية، والدايوكسين ومشابهاتها، والميلامين، والمعادن الثقيلة، والطفيليات الداخلية، والنباتات السامة، والمبيدات، والأخطار البيولوجية (السالمونيلا)”.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بحملة توعية شاملة حول الأعلاف ولحم الإبل وحليبها ضمن النشاط التوعوي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتوزع عدداً من المطويات التثقيفية على جمهور الزوار حول هذه المحاور

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