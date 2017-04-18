الزراعية نت – الاخبار - يعتبر الصوف الغطاء الذي يكسو جسم الأغنام وتقوم بحمايته من العديد من المؤثرات الخارجية، كما يلعب دورا كبيرا في أهم الصناعات التي يستخدمها الإنسان في كسوته وهي صناعة الملابس، كما تستخدم أنسجة الصوف القوية أيضا في العديد من الصناعات الأخرى مثل صناعة كل من (البطاطين، والسجاد)، وتتصف المنسوجات الصوفية بسهولة تنظيفها مع الحفاظ على جمال شكلها من خلال مقاومتها للإنكماش، ويتميز أيضا بخواص أخرى مثل كل من (إمتصاص الرطوبة، ويعتبر عازل للحرارة والبرودة)، وكانت تلك المواصفات التي يمتاز بها الصوف سببا في إحتلاله المرتبة الأولى وسط المنتجات الأخرى التي تصنع من خامات مختلفة، خصوصا في صناعة كل من (الجوارب، والسترات، والقفازات، والمعاطف) وغيرها من العديد من الملابس، كما تتصف الألياف الصوفية بإنها إسطوانية الشكل، وتقوم الطبقات السطحية له بمساعدة إستواء الألياف وتلاحمها من خلال تأثير كل من (الضغط، والرطوبة، والحرارة)، ويطلق على تلك الخاصية للأنسجة الصوفية (التلبيد)، وتتسبب تلك الخاصية في زيادة الأنسجة الصوفية في مقاومتها وقدرتها على التحمل، كما وجب على كل دولة من الدول التي تنتج الصوف بوضع علامة تشير إلى درجة نقاء الصوف وعلامات إرشادية أخرى من أجل تصنيف المنتجات الصوفية وتعريفها، كما يدخل ضمن ألياف الأصواف ألياف أخرى مثل كل من (الألبكة التي تؤخذ من حيوان الألبكة، ووبر الجمال، والكشمير التي تؤخذ من ماعز الكشمير، والموهير من ماعز أنجورا، والفكونة من حيوان الفكونة)، وجدير بالذكر أن الإنتاج العالمي من الصوف الخام أكثر من ثلاثة مليون طن متري سنويا، أما عن أهم دول العالم إنتاجا لأجود أنواع الصوف عالميا فهي كل من (أستراليا ، ونيوزيلندا ، والصين ، وروسيا ، والأرجنتين). ما هي أكثر دول العالم إنتاجا للصوف… المركز العاشر: (الهند)…تعتبر الهند من أكبر دول القارة الأسيوية في مجالات شتى من أهمها الصناعة والتجارة والزراعة وتربية الأغنام التي كانت من اهم الأسباب في حصولها على المرتبة العاشرة بين دول العالم في إنتاج الصوف بحجم إنتاج يصل إلى 46 ألف طن سنويا. المركز التاسع: (تركيا)…أما تركيا فقد شهدت في الأونة الأخيرة تقدما هائلا في العديد من المجالات الصناعية والتجارية وغيرها مما جعل لها مكانة عالمية وسط دول العالم واصبحت من ضمن قائمة دول القمة العشرين، أما عن قائمتنا فهي تحتل المرتبة التاسعة بحجم إنتاج يصل إلى 51 ألف طن سنويا. المركز الثامن: (الأرجنتين)…أما الأرجنتين فقد جاءت في المرتبة الثامنة عالميا في إنتاج أجود أنواع الأصواف عالميا بحجم إنتاج يصل إلى 55 ألف طن سنويا. المركز السابع: (روسيا)…أما روسيا فجاءت في قائمتنا في المرتبة السابعة بحجم إنتاج يصل إلى 55 ألف طن سنويا. المركز السادس:(المغرب)… تعتبر المغرب إحدى الدول العربية الواقعة في شمال القارة الإفريقية وقد جاءت في قائمتنا في المرتبة السادسة بحجم إنتاج يصل إلى 56 ألف طن سنويا. المركز الخامس: ايران… وتأتي إيران في المرتبة الخامسة بحجم إنتاج يصل إلى 62 ألف طن سنويا. المركز الرابع: (إنجلترا)…تعتبر إنجلترا من كبرى دول القارة الأوروبية في أمور شتي من النواحي الصناعية والتجارية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، كما تأتي في قائمتنا في المرتبة الرابعة بحجم إنتاج سنوي يصل إلى 68 ألف طن. المركز الثالث: (نيوزيلندا)…أما نيوزيلندا فقد إشتهرت بتربية الأغنام وتحتل مراتب متقدمة عالميا في إنتاج الأغنام، كما إنة للصوف النيوزيلندي جودة عالية جدا ، أما عن حجم إنتاجها السنوي فيصل إلى 165 ألف طن سنويا. المركز الثاني: (أستراليا)…كما تعتبر استراليا أيضا من أكثر دول العالم إنتاجا للأغنام وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في شهرتها في عالم الاصواف وبجودة عالية ، أما عن حجم إنتاجها السنوي من الأصواف يصل إلى 362 ألف طن. المركز الأول: (الصين)… وتأتي الصين في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الأصواف بحجم إنتاج يصل إلى 400 ألف طن سنويا، ودائما ما تحتل الصين المراتب الأولى من العديد في شتى المجالات تحديدا منها الصناعية ، حيث انه لا يوجد منزل في العالم يخلو من تلك الجملة التي نشادها وهي (صنع في الصين)، كما يسعون في المستقبل القريب لتغيرها بجملة (أخترع في الصين)، لما وصلت إلية تلك الدولة من تقدم تكنولوجي هائل في الآونة الاخيرة. المرسال RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



