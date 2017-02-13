الزراعية نت – الاخبار - قال الدكتور حسين الحناوي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن وزير الزراعة الألماني كريستيان شيدت سيزور القاهرة يومي 11 و12 أبريل المقبل، يلتقي خلالها وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين، كما سيعقد الوزير الألماني ورشة عمل حول مستقبل التعاون بين مصر وألمانيا.

وأضاف الحناوي في تصريحات له على هامش مشاركته في معرض "فروت لوجستيكا" في برلين أن الوزير الألماني سيعرض خلال زيارته تنفيذ مشروع بقيمة 2 مليون يورو لرفع جودة وسلامة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المشروع على مجلس النواب، فور الاتفاق عليه.

وكشف حسين الحناوي أنه سيبحث مع "فريدريش فاكر" مدير عام الأغذية والزراعة بوزارة الزراعة الألمانية، مستقبل صناعة الغذاء في مصر ودور هيئة سلامة الغذاء في ضمان جودة المنتجات الغذائية والزراعية، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على قانون سلامة الغذاء، تمهيدًا لإنشاء هيئة الغذاء.

وتابع : أن وزارة الزراعة تسعى إلى التعاون مع ألمانيا في تطوير القطاع الزراعي لأهمية الخبرة الألمانية والتدريب الفني فيما يخص تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان ضمن خطة وزارة الزراعة للتوسع الأفقي والرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الحقلية والبستانية، بالإضافة إلى الحاجة للتعاون المشترك في مجال الميكنة الزراعية وأنظمة الري، وإنشاء مصانع حديثة لإنتاج الألبان وإنشاء محالب آلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لإنشاء مجازر حديثة.

اليوم السابع