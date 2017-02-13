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الأخبار
الاردن: وزير الزراعة يفتتح ورشة التعاوني العربي
الخميس, 09 فبراير 2017
الخميس, 09 فبراير 2017
الإمارات وتركيا تتعاونان في 13 قطاعاً حيوياً
الخميس, 09 فبراير 2017
الخميس, 09 فبراير 2017
المغرب: تلويح بانهاء التعاون مع الاتحاد الاوروبي
الخميس, 09 فبراير 2017
الخميس, 09 فبراير 2017
تونس: إحداث أنموذج تونسي للفلاحة البيولوجية
الخميس, 09 فبراير 2017
الخميس, 09 فبراير 2017
الجزائر: إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الخضر
الخميس, 09 فبراير 2017
الخميس, 09 فبراير 2017
تونس: ارتفاع صادرات التمور
الأربعاء, 08 فبراير 2017
الأربعاء, 08 فبراير 2017
مصر: تسعيرة للخضر والفاكهة أسبوعياً
الأربعاء, 08 فبراير 2017
الأربعاء, 08 فبراير 2017
الجزائر: عقود شراكة لجمع 40 مليون لتر من الحليب
الأربعاء, 08 فبراير 2017
الأربعاء, 08 فبراير 2017
المغرب: أخنوش يعفي مسؤولا بدون تعليل قراره
الأربعاء, 08 فبراير 2017
الأربعاء, 08 فبراير 2017
|وزير الزراعة الألماني يزور مصر أبريل المقبل