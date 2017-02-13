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تونس: افتتاح نقطة بيع للخضر من المنتج إلى المستهلك طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 13 فبراير 2017 00:00

تونس: افتتاح نقطة بيع للخضر من المنتج إلى المستهلكالزراعية نت – الاخبار - من المنتظر أن يتم فتح نقطة بيع للخضر من المنتج إلى المستهلك بمقر شركة اللحوم بالوردية ،وذلك وفق الاتفاق بجلسة العمل بين وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية و وزير التجارة والصناعة التي اقرت بضرورة التدخل العاجل للحد من إرتفاع أسعار الخضر. و قال مالك بن صالحة مدير عام بالنيابة للمجمع المهني المشترك للخضر ،خلال استضافته بإذاعة إكسبراس أف أم ،إنه تم اتخاذ عدة توصيات في جلسات العمل ،منها تكثيف المراقبة على مستوى مسالك التوزيع والأسواق و التجارة الموازية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية

في سياق متصل، أفاد مالك بن صالحة أنه سيتم تكليف المجمع المهني المشترك للخضر بفتح نقاط بيع أخرى في ولاية منوبة وأكد أن هناك نقطة بيع للخضر بأسعار تفاضلية في مقر ديوان الأراضي الدولية بجانب مقر وزارة الفلاحة في العاصمة.

و أشار ذات المصدر أن أسعار الخضر خاصة الطماطم والفلفل ستعرف إنخفاضا ملحوظاً في الاسابيع القليلة القادمة لأنه سيتم تزويد السوق بهذه المادتين وبالتالي ستكون الكميات المعروضة أكبر من الطلب.

 

 

 

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