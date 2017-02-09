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الجزائر: إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الخضر طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 09 فبراير 2017 00:00

الجزائر: إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الخضرالزراعية نت – الاخبار - انتظمت جلسة عمل أشرف عليها عمر الباهى وفيصل الحفيان كاتبا الدولة للإنتاج الفلاحي والتجارة بمقر وزارة الفلاحة خصصت للنظر في السبل الكفيلة والإجراءات التي من شأنها أن تحد من ارتفاع أسعار الخضر (خاصة الفلفل والطماطم). وتمحورت الإجراءات حول النقاط الثلاث التالية:

1. تكثيف المراقبة على مستوى مسالك التوزيع والأسواق والتجارة الموازية وذلك بالتنسيق بين مصالح وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية

2. تكليف اللجنة المحدثة في الغرض لتحديد الأسعار على جميع المستويات من الإنتاج إلى التسويق وذلك بتحديد كلفة الإنتاج وكلفة النقل والأداءات المستوجبة وجميع الهوامش

3. تكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية لفائدة المستهلك وإعلامه بالإجراءات المتخذة وبالأسعار المتداولة

 

 

 

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