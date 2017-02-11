الزراعية نت – الاخبار - ارتفعت أسعار بيع الخضار في سوق العارضة المركزي بنسبة قاربت 100 % مدفوعة بتراجع الإنتاج في وادي الأردن نتيجة انخفاض درجات الحرارة. ويعزو مدير السوق المهندس أحمد الختالين هذا الارتفاع إلى تراجع الكميات الواردة إلى السوق بنسب تراوحت ما بين 20 - 30 % مقارنة مع الأسابيع الماضية، في ظل تراجع الإنتاج الغوري بشكل عام، موضحا أن انخفاض درجات الحرارة تسبب بتراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية في الوقت الذي شهد فيه السوق إقبالا على الشراء من قبل التجار والمصدرين.

انخفاض درجات الحرارة الذي عم المنطقة بشكل كامل أدى الى زيادة الطلب على المنتج الأردني بحسب الختالين، إذ شهدت حركة التصدير عبر تجار "عرب 48" نشاطا ملحوظا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن أسعار بيع محصولي الكوسا و الخيار ارتفعت بنسبة قاربت من 100 % في حين ارتفعت أسعار بيع المحاصيل الأخرى بنسب متفاوتة.

من جانبهم يرى مزارعون أن ارتفاع الأسعار لن يكون ذا جدوى في ظل انخفاض الإنتاج نتيجة انخفاض درجات الحرارة، لافتين الى ان بقاء الأجواء الباردة خاصة خلال ساعات الليل يؤدي الى توقف نمو النبات وتوقف الإنتاج عدا عن إمكانية حصول ضربات الصقيع.

ويضيف المزارعون أن الناتج الذي يجنيه المزارع من قطاف محصوله بالكاد يغطي مصاريف القطاف والعبوات والنقل ورسوم السوق، إضافة الى كلف الإنتاج من بدء تجهيز الأرض الى الإنتاج، لافتين إلى أن همّ المزارع الوحيد الآن هو إدامة العملية الزراعية على أمل أن يتحسن الإنتاج لتعويض تكاليف الموسم.

وتراوح سعر بيع صندوق الخيار ما بين 4.5 – 7 دنانير والكوسا ما بين 3 – 6.5 دنانير والباذنجان الأرضي ما بين 1 – 1.7 دينار، والباذنجان المعلق ما بين 2 – 3.5 دينار، والفلفل الحلو ما بين 1.5 – 2.5 دينار، والفلفل الحار ما بين 2 - 3.5 دينار للصندوق.

وتراوحت أسعار بيع صندوق البطاطا ما بين 2.5 – 3.5 دينار، والفاصولياء ما بي 3 – 6 دنانير والفول ما بين 4 – 5 دنانير، والبندورة ما بين 1.6 – 2.2 دينار للصندوق.

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