الزراعية نت – الاخبار - قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات / رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية التعاونية ان الوزارة تعنى باللقاءات التعاونية التي تحقق الرعاية للفئات التي تستفيد من العمل التعاوني والتي تأتي كجزء من اهتمام التحالفات التعاونية وتعزيز الروابط للمنظمات العاملة في المنطقة. واضاف الحنيفات خلال افتتاحه ورشة عمل تعزيز الروابط التعاونية بالبحر الميت «تحت عنوان دور التعاونيات في التنمية والشراكة» والتي تستمر على مدى يومين بمشاركة دول السعودية والامارات والكويت وفلسطين اضافة الى الاردن ان الاردن شهد تطورا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة حيث تقوم الجمعيات والاتحادات التعاونية بالمساهمة وبشكل كبير في رفع المستوى الاقتصادي ويعد هذا الدور مكملا لما تقوم به الحكومة في مجالات التنمية.

وقال مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية المهندس محمود الجمعاني» ان الحاجة الى التعاون تزداد كل يوم لدى المجتمعات نظرا لتزايد التحديات التي تواجهها وعليه فان التمسك بإقامة التحالفات والجمعيات والمنظمات التعاونية لانشاء المشروعات الانتاجية هو اهم الحلول الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات» .

من جهته قال المدير الاقليمي للتحالف الدولي لمنطقة اسيا والمحيط الهادي (باولو ايير)» ان الاردن لديها حركة تعاونية فعالة من خلال مؤسساتها وجمعياتها ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا ان التحالف يتطلع لانضمام الاردن للتحالف للاستفادة من تجاربه الكبيرة في عملية التعاون بالاضافة الى ما سيقدمه التحالف من دعم للتنمية والحركة التعاونية في الاردن.

وسيناقش المجتمعون على مدى يومين استراتيجية التحالف ولمحة عن التحالفات التعاونية في منطقة اسيا والمحيط الهادي اضافة الى عرض عن الحركة التعاونية الاردنية والحديث عن منهاج التعاونية الاقليمية.

الرأي