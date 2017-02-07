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مصر: نقيب الزراعيين يدعو السيسي لحضور مؤتمرهم طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 07 فبراير 2017 00:00

مصر: نقيب الزراعيين يدعو السيسي لحضور مؤتمرهمالزراعية نت – الاخبار - دعا الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضي النقيب العام للزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية المؤتمر العلمي الأول للزراعيين المصريين تحت عنوان (كيف تعود الزراعة الدخل القومي الأول لمصر). وطلب خليفة فى برقية وجهها إلى رئاسة الجمهورية، لقاء الرئيس السيسي لعرض برنامجه لتطوير مهنة الزراعة واعادتها مهنة جاذبة للأيدى العاملة والاستثمار انطلاقا من المشروع القومي لإستصلاح المليونن ونصف فدان، مؤكدا على أن مليون مهندس زراعي فى مصر يضعون خبراتهم ومهاراتهم تحت إمرة الوطن للنهوض بالزراعة المصرية مرة أخرى.

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