الزراعية نت – الاخبار - بلغ إجمالي الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية خلال العام المنصرم، نحو 166.42 مليون دولار، بارتفاع 53.6 في المائة مقارنة بعام 2015، الذي لم تتجاوز فيه حجم الواردات حاجز ال108.38 مليون دولار. وقال الدكتور مصطفى كوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا، إن هذا النمو الكبير في الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الاستثمارات السعودية في هذا القطاع الحيوي داخل الأراضي التركية ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل ما تقدمه الحكومة التركية من تسهيلات في هذا الجانب.

وبين أنه خلال عام 2014، لم تتجاوز الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية 82 مليون دولار، في حين قفزت بنسبة وصلت إلى نحو 33 في المائة خلال عام 2015، إذ بلغت 108.38 مليون دولار.

وشدد على أن العام الحالي سيشهد كذلك ارتفاع نسبة الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية، نظرًا لارتفاع عدد المستثمرين السعوديين في هذا القطاع في الأراضي الزراعية التركية.

وأضاف أن حجم الاستثمار والاستيراد في الفواكه التركية أكثر مما هو عليه في الخضراوات، حيث بلغت الواردات السعودية من الفواكه التركية خلال عام 2016 نحو 121.16 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من الخضراوات أكثر من 45.26 مليون دولار.

وأشار إلى أن مدينتي أنطاليا ومرسين وهما الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، ستستضيفان الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط خلال الفترة بين 16 و21 فبراير الجاري، وبمشاركة كبار تجار السعودية في قطاع الخضراوات والفواكه وفقًا ل"الاقتصادية".

وأكد أن الملتقى سيتضمن عديدًا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضار والفواكه بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين التي تشتهر بزراعة الحمضيات، وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها نحو مليوني نسمة، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة.