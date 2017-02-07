الزراعية نت – الاخبار - تم بالرباط، افتتاح اليوم الوطني الأول لتربية الحلزون، من أجل وضع استراتيجية لتنمية القطاع، وذلك بغية تطوير إمكانات المغرب في مجال زراعة الحلزون والإنتاج والتثمين، وكذا إمكانية تصدير الحلزون والمنتجات المشتقة. وأوضح الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، السيد محمد الصديقي، أنه « نظرا لإمكانات المغرب في مجال زراعة الحلزون وللنمو المضطرد للسوق الدولية، أضحى من المناسب حاليا وضع استراتيجية تنمية القطاع ومخططات عمل من أجل تحسين المنتوج والتثمين وتنويع العرض من أجل قيمة مضافة جيدة ».

وأضاف السيد الصديقي، الذي ترأس افتتاح هذا اليوم الوطني الأول، « أن تنمية قطاع تربية الحلزون يندرج في إطار استراتيجية مخط المغرب الأخضر من أجل تطوير سلاسل الإنتاج، باعتماد مقاربة سلسلة القيم، التي ترتكز على منطق ادماج كافة الروابط في السلسلة، ابتداء من الإنتاج إلى التسويق، مرورا بالتحويل ».

ويروم هذا اليوم الوطني عرض الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لنمو هذا القطاع وإبراز المهن ومسارات التثمين الغذائي والصناعي الذي تمثله تربية الحلزون، فضلا عن إبراز مؤهلات السوق الأوروبية بشأن تصدير الحلزون وتثمين المنتجات المشتقة منه على المستوى الدولي. كما يتوخى هذا اليوم تقاسم تجربة مربي الحلزون المغاربة، من خلال بسط التحديات التي يواجهونها وتبيان السبل التي تمكنوا بفضلها من إحداث وتطوير نشاط تربية الحلزون.