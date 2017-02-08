الزراعية نت – الاخبار - أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب و أنه تم زيادة الدعم للمواطنين للسلع و الخبز ليصل إلى ٥٣ مليار جنيه للتييسر على المواطنين نتيجة زيادة دعم الفرد إلى ٢١ جنيها المقيد على بطاقة التموين. و أكد أن الزيادة التي حدثت في أسعار السكر و الزيت على بطاقات التموين محدودة و قليلة أمام الزيادة الكبيرة التي حدثت في تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية و التي جاءت بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية خاصة و أنه يتم استيراد ٩٧% من الزيت و السكر بسبب ارتفاع سعر شراء قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيها للطن، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف. مشيرا إلى أنه يتم دعم السكر ب ٣ جنيهات و الزيت ب ٦ جنيهات للكيلو للمحافظة على خفض الأسعار للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية و الذين يصل عددهم إلى ٧٠ مليون جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها في سوق الجملة الخضر و الفاكهة بالعبور بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية، حيث قام بافتتاح تطوير فرووع شركتي الأهرام و النيل المجمعات الاستهلاكية و مراكز التعبية و الفرز التابعة لشركات السلع الغذائية. و قال الوزير : إنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية و من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية حيث يتم يوميا طرح ما يتراوح بين ٨ آلاف و ١١ الف طن سكر بسعر ٨ جنيهات بالبطاقات التموينية و ١٠ جنيهات و ٥٠ قرشا للسكر الحر كما يتم طرح ما يتراوح بين ألفين و ٣ آلاف طن زيت بالبطاقات التموينية بسعر ١٢ جنيها العبوة كما يتم طرح الأرز بسعر ٧٥٠ قرشا للكيلو ، موضحا أنه يتم طرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين ٢٥% و ٣٥ % عن الأسواق. و أضاف أن أرصدة السلع الأساسية تكفي الاحتياجات مدة آمنة حيث يكفي أرصدة الزيت ٥ أشهر و السكر 4 أشهر بعد استلام قصب السكر و أرصدة الأرز تكفي ٤ أشهر و أرصدة القمح تكفي ٥ أشهر و انت يتم حاليا زيادة الأرصدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة منه في توفير احتياجات المواطنين و منعا لظهور أزمات طوال العام و أشار أنه يتم حاليا تخصيص مخازن و ثلاجات في كافة المحافظات بما يتناسب مع عدد السكان لتخزين اللحوم و الدواجن و منتجات الألبان و كافة السلع الغذائية. وقال الوزير أنه سيتم التوسع في عدد المنافذ الثابتة و المتنقلة مع التركيز على القرى و المراكز في محافظات الصعيد و المناطق النائية و المناطق الشعبية و ذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة كما سيتم التنسيق مع كبرى الشركات و السلالسل التجارية لإقامة عدد من السلاسل في عواصم المحافظات و المراكز مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير السلع و كافة احتياجات المواطن. أشار إلى أنه في إطار إجراءات ضبط الأسواق...تقرر إعلان قائمة أسعار استرشادية الخضر و الفاكهة بالتنسيق مع سوقي ٦ أكتوبر و العبور و إعلانها أسبوعيا لتعريف المواطن بالأسعار لمنع الاستغلال للمواطنين و قام الوزير بجولة تفقدية في كافة الأقسام لسوق العبور و بحضور اللواء محمد حسني شرف رئيس جهاز سوق العبور و التقى بالتجار و على رأسهم عبد الرحمن راضي أحد كبار السوق و طالب بتخفيض الأسعار التيسير على المواطنين. ووعد التجار الوزير بتخفيض هامش الربح و تقليل الأسعار للمواطنين خاصة و أنه يوجد فارق كبير بين سعري الجملة والمستهلك النهائي. الاهرام RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



