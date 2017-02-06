الزراعية نت – الاخبار - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة فاو فى تقرير لها وزع فى جنيف أن مؤشر أسعار الأغذية وصل لأعلى مستوى له خلال عامين، وذلك مع ارتفاع أسعار السكر والحبوب في شهر يناير الماضي، على الرغم من الإمدادات الجيدة للسوق العالمي . وقالت المنظمة الدولية أن مؤشر متوسط أسعار الأغذية قد ارتفع بحوالى 173.8 % فى شهر يناير الماضى وهى أعلى قيمة للمؤشر فى عامين وبزيادة نسبتها 2.1 % عن شهر ديسمبر الماضي و 16.4 % عما سجله المؤشر فى شهر يناير من العام الماضى 2016 .

وأضافت المنظمة الدولية فى تقريرها أن مؤشر أسعار السكر ارتفع بنسبة 9.9% فى الشهر بسبب توقعات قلة العرض من البرزيل والهند وتايلاند، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة تصل إلى 3.4% عن ديسمبر الماضى، ليصل إلى أعلى مستوياته فى ستة أشهر، وذلك مع ارتفاع أسعار القمح والذرة والأرز.

ونوهت المنظمة الدولية إلى ان رد فعل أسواق القمح يعكس طبيعة سوء الأحوال الجوية، التي تعيق محصول الموسم فضلا عن تقلص المساحات المزروعة فى الولايات المتحدة الأمريكية بينما يعكس ارتفاع أسعار الذرة الطلب القوى فى السوق إضافة إلى التوقعات غير المؤكدة للمحصول فى جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

وذكر تقرير فاو أن ارتفاع أسعار الأرز على المستوى الدولي إنما يعود جزئيا إلى برنامج المشتريات الحكومية فى الهند، والحد من الكميات المتاحة للتصدير .

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية قد ارتفع بنسبة 1.8% وعزت المنظمة ذلك إلى انخفاض مستويات المخزون العالمى من زيت النخيل، برغم الانتعاش البطئ الحالي للانتاج فى جنوب شرق آسيا، أما بالنسبة لزيت الصويا فان هناك توقعات مختلفة بسبب وجود وفرة فى الأسواق العالمية .

أ.ِش.أ