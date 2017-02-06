الزراعية نت – الاخبار - أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أنه تقرر البدء في أعمال إنشاء مصنع شركة بورسعيد للسكر، الشهر الجاري، بتكلفة استثمارية قرابة 40 مليون دولار، وعلى مساحة 83 فدانًا على أن تستمر الأعمال الإنشائية 16 شهرًا. وقال المستشار الزراعي للمحافظة محمد أبو العطا، حسب بيان صحفي إن الشركة تتولى التعاقد مع المزارعين، لتوفير المحصول اللازم للصناعة، وبحث منحهم حوافز إنتاجية، قبل بداية موسم زراعة البنجر أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة من بنجر السكر تبلغ 29 ألف فدان، تنتج 28 ألفًا و973 طن سكر، وتتنافس عليها شركات الدقهلية للسكر، وكفر الشيخ، والنوبارية، فيما يحتاج المصنع الجديد زراعة 50 ألف فدان بنجر السكر، لتلبية احتياجاته.

وناشد أبو العطا، وزير الزراعة استكمال استصلاح 60 ألف فدان، المخصصة لزراعة البنجر، في جنوب بورسعيد، وشرقها، بمنطقة سهل الطينة، مشيرًا إلى أن الحقل الاسترشادي التابع لشركة الدقهلية للسكر، بلغت إنتاجيته 36 طنًا للفدان، في حين لا تتجاوز إنتاجية الفدان 20 طنًا. من جانبه، أكد فوزى شندى، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للسكر، أنه سيتم استصلاح 50 ألف فدان، بمنطقة سهل الطينة، لزراعتها بالبنجر، لتوفير المادة الخام للإنتاج، إلى جانب ما تنتجه الأراضي الزراعية بالجنوب، التي تبلغ مساحة البنجر المزروعة بها 16 ألف فدان.

وأضاف أن المشروع سينتج 90 ألف طن من المولاس سنويًا، الذي يستخدم في إنتاج العسل، وفي الصناعات الكيماوية، إلى جانب 100 ألف طن، من الأعلاف من نواتج التكرير.

أ.ش.أ