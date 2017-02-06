الزراعية نت – الاخبار - كشف رئيس هيئة المساحة والجيولوجيا د. زهير نواب، عن وقوع هزات أرضية في المملكة بشكل يومي، ولكنها غير محسوسة، موضحا أن آخر هزات أرضية شهدتها المملكة، وقعت قبل ستة أيام، وسط البحر الأحمر، بالقرب من مدينة الليث، بقوة 3.2 على مقياس ريختر مناجم المعادن وتوقع د. نواب في تصريح على هامش تدشين فعاليات معرض الهيئة «عالم الجيولوجيا وكنوزها -3» بأحد مجمعات الخبر، والذي يستمر خمسة أيام، أن تسفر جهود الهيئة عن اكتشافات جديدة قريبا لمناجم المعادن الثمينة وغير الثمينة، موضحا أن الهيئة تدير حاليا 7 مناجم للذهب، إلى جانب عدد آخر من مناجم الفوسفات والبوكسيد وغيرهما، موضحا أن هذه المناجم تتوزع في مناطق المملكة المختلفة، بما فيها المنطقة الشرقية، متمنيا أن تؤمن اكتشافات الهيئة مصادر دخل جديدة للمملكة، تأتي في المرحلة الثالثة بعد مصدري دخل النفط والبتروكيماويات. وتابع د. نواب، إن المعرض يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي قررت الهيئة تنظيمها في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة. وقال: مدينة الخبر تحتضن المحطة الثالثة للمعرض، الذي بدأ محطته الأولى في مدينة جدة، والثانية في مدينة الرياض. وقال: المعرض سوف يطوف بقية مناطق المملكة الـ 13 في أيام الإجازات الدراسية؛ حتى يتمكن الجميع من زيارته والتفاعل مع برامجه وأنشطته المختلفة، بهدف تثقيف المواطنين والمقيمين بأهم أنشطة الهيئة والبرامج التي تنفذها على أرض الواقع. المسح الجيولوجي وأضاف د. نواب: ستحرص الهيئة على إقامة المعرض في المجمعات التجارية الكبيرة والأسواق المفتوحة؛ حتى تعم الفائدة على الجميع، وحتى يتعرف الحضور على الدور الذي تقوم به الهيئة في المجتمع السعودي. وأضاف، قد لا يعلم البعض أن هيئة المساحة والجيولوجيا هي الجهة الحكومية الاستشارية لحكومة المملكة، بكل ما له علاقة بعلوم الأرض، وأنها تقوم بمهام المسح الجيولوجي، والتنقيب عن الثروات المعدنية في كامل مساحة المملكة، التي تبلغ مليوني كيلو متر مربع، وقال: هذه المساحة فيها تنوع كبير جولوجيا، سواء في البيئات الترسبية للمعادن أو التنوع في المظاهر الطبيعية من الصخور والكهوف والتشكيلات الرملية. نتائج ملموسة وأشار د. نواب الى أن العمل في الهيئة يحتاج إلى جهود كبيرة وصبر، حتى نصل إلى نتائج ملموسة فيما يخص اكتشافات المعادن مثل: الفوسفات، التي تعتمد عليها الزراعة. وقال: الجهود مستمرة للتوصل إلى اكتشافات لمناجم جديدة، وعندما نتوصل إلى هذه الاكتشافات، سيتم الإعلان عنها في حينه. ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن الفعاليات تقدم خدمة الفحص المجاني للمجوهرات والمقتنيات الثمينة للزوار، والكشف عن جودتها ونقائها ومعرفة هل هي مجوهرات مقلدة أم لا، بالإضافة الى تزويد الحضور بمعلومات عن المراحل الجيولوجية للأحجار الكريمة والمجوهرات. وتضم الفعاليات جناح المعادن الفلزية واللا فلزية الذي يعرض العديد من المعادن المتنوعة، ويقوم بتقديم شرح عن المعادن وتزويد الزوار بنشرات تعريفية، يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى جناح السيلكا الذي يعرض «رمال السيلكا والكوارتز وكذلك السيلكون برسبتيتد سيلكا والصوديوم سايكيت» وكيفية استخداماتها ومنتوجاتها كما يمكن لزائري هذا الجناح الاطلاع على هذه المعادن عبر الميكروسكوب للتعرف على العناصر التي تحتوي عليها، بالإضافة لجناح الاستشعار عن بعد، حيث يوضح مجسم الاستشعار كيفية إصدار الخرائط الجيولوجية عن طريق الأقمار الصناعية. نشرات تعريفية وأشار أبا الخيل الى أن قسم الكهوف شارك بطريقته الطبيعية التي يعيشها الجيولوجي في الصحراء ليعيش الزائر لحظة بلحظة تلك الأجواء التي يمر بها الجيولوجي في الصحراء بين الكهوف والدحول بالإضافة إلى تعرفهم على الأدوات التي يستخدمها في تنقلاته، كما يقدم قسم دراسات الكهوف شرحا من خلال نشرات تعريفية حيث يهتم قسم دراسة الكهوف بالأبحاث الجيولوجية المتكاملة التي تعتمد على تحديد الوضع الطبقي للمتكونات والحرات البركانية التي تتواجد بها الكهوف والمغارات والدحول الطبيعية المنشأ وتحديد الوحدات الصخرية الحاوية لها مع دراسة وضعها الجيولوجي، واسقاطها على الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية، ودراسة أخطارها الجيولوجية على الإنسان والممتلكات. وتكمن أهمية الكهوف أيضا في كيفية الاستفادة منها من خلال التعرف على التاريخ الجيولوجي والطبيعي للجزيرة العربية، والذي تزامن مع تكوينها، ومن الضروري حماية هذه الثروات الوطنية الطبيعية وحفظها وتطويرها كموروث وطني للأجيال القادمة، وتقديم الصالح من هذه المناطق لسوق الاستثمار السعودي، في قيام صناعات ومشاريع جديدة، بالإضافة إلى استغلالها في مجالات متنوعة مثل استخدامها كمناطق جذب سياحي، تقوم على أساسها عملية تطوير للمناطق الصحراوية من حولها. المصدر: اليوم RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



