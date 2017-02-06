الزراعية نت – الاخبار - قال وزير الزراعة المصري عصام فايد إن مصر تخطط لزيادة سعر توريد القمح المحلي بما لا يقل عن 50 جنيها (حوالي 2.7 دولار) للأردب فوق السعر العالمي. ونقل البيان عن فايد قوله "ستتم الاستجابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الأردب... لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد."

كان الوزير قال في وقت سابق هذا الشهر إن مجلس الوزراء وافق على شراء القمح المحلي من المزارعين المحليين بالسعر العالمي الذي تشتري به الهيئة العامة للسلع التموينية من الخارج.

وفي ديسمبر كانون الأول أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيها للأردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.

(الدولار = 18.7 جنيه مصري)

رويترز