الزراعية نت – الاخبار – صرح رئيس الاتحاد البرازيلي لمنتجي الحليب انه قد تتضاعف صادرات البرازيل من منتجات الألبان للدول العربية في العام المقبل، حيث كانت صادرات الحليب ومنتجات الألبان للولايات المتحدة تقدر بحوالي 57 مليون دولار العام الماضي بينما استوردت الدول

واضاف بأن الميزان التجاري مع الدول العربية كان دائما سلبيا بالنسبة للبرازيل. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2003 مثلا، كانت لصناعة منتجات الألبان رصيد من الولايات المتحدة بلغ 28 مليون دولار للفترة ما بين يناير وسبتمبر في التجارة الخارجية. بينما في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي قد انخفض. وفقا للأرقام التي قدمها الاتحاد الوطني الزراعة والثروة الحيوانية (CNA).

ان صادرات الصناعة من بودرة الحليب والقشدة الحامضة واللبن، ومصل اللبن، والزبدة، والجبن ، تتم من خلال الشركات التجارية في الصناعة مثل نستله، إتامبي وElegê. فشركة إتامبي، على سبيل المثال، قد حصلت بالفعل على عطاء الأمم المتحدة (UN) لتوريد الحليب المجفف إلى العراق.

اما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن تظل وجهات رئيسية لمنتجات الألبان البرازيلية.