الزراعية نت – الاخبار - قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي محمود زياد أبو غنيمة ان قوات الاحتلال تغتال القطاع الزراعي الفلسطيني برشها بالمبيدات السامة. و أضاف ابو غنيمة أن الاحتلال الصهويني يتعمد رش الاراضي المحاذية للمزارع الفلسطينية بالمبيدات السامة والتي لا يعرف نوعها وتنتشر عبر الهواء لتتسبب بأمراض وتغيرات غير معروفة تتسبب بإتلاف جميع المنتجات المزروعة .

و شدد ابو غنيمة أن القطاع الزراعي في فلسطين وصل إلى حد الانهيار و هو المتنفس لسكان الاراضي الفلسطينية من حيث الانتاج الزراعي الداخلي و هو أحد أهم عوامل الصمود و المقاومة, الامر الذي يتطلب وقفة جادة من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لوقف انهيار هذا القطاع نتيجة العبث الصهيوني.