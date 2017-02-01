الزراعية نت – الاخبار - أبدت دول الخليج خلال السنوات الأخيرة اهتماماً واسعاً في تنمية القطاع الزراعي المحلي، وأخذ القطاع دوراً هاماً في الأجندة والخطط الاستراتيجية التي أعلنتها دول المجلس، خصوصاً العام الماضي، رغم الظروف المناخية الصعبة التي يغلب عليها الطابع الصحراوي وقلة المياه. ومع اهتمام دول الخليج، مؤخراً، بتطوير وتنمية المجال الزراعي والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، تؤكد العديد من الدراسات والبحوث والتقارير الدولية نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن برامج تنموية أعلنتها دول الخليج أو ما يعرف بـ"تعدد مصادر الدخل وتنمية الموارد المحلية"، والتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية. ويرى مختصون في هذا المجال أن سوق السلع الزراعية تشهد تغيرات كبيرة تختلف من سلعة إلى أخرى خلال الأعوام المقبلة، لا سيما الحبوب والبذور في عام 2017. واهتمام دول الخليج بتنمية القطاع الزراعي يأتي ضمن توجه دولي نحو الاعتناء أكثر بهذا القطاع كجزء من مشاريع التنمية التي ينبغي أن توليها الحكومات اهتماماً كبيراً؛ لرفد اقتصاداتها وسد احتياجاتها من المحاصيل والمواد الغذائية الطازجة. وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بريستول البريطانية، الدكتور تشارلز تيلوش: إن "هناك تفاؤلاً بشأن الحبوب والبذور الزيتية، والتقديرات الراهنة تشير إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا بما يراوح بين 20 و25%"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وتشير بيانات منظمة الزراعة والغذاء العالمي (الفاو) إلى أن الاحتياطي الدولي من الحبوب وفول الصويا يظل عالي المستوى، خاصة في الصين التي تحظى بنحو نصف الاحتياطي الدولي من الذرة، و40% من القمح، و20% من فول الصويا، في حين تمتلك 60% من المعروض العالمي من القطن. ويرجع تيلوش التحسن في الأسعار إلى توقع بلوغ الطلب الصيني أرقاماً قياسية، وتزايد الطلب العالمي على الذرة منذ بداية العام، إلا أنه يرى من المبكر وضع تصور نهائي لمسيرة الطلب العالمي على إجمالي السلع الزراعية في عام 2017. - جهود قَطرية طموحة ففي دولة قطر، تولي الحكومة جهوداً كبيرة واهتماماً واسعاً لدعم مشاريع الاستثمار الزراعي، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المُنتجة في المزارع المحلية بحلول عام 2030، والتي تشمل أنواعاً من الخضراوات والفواكه. ولتقليل نسبة الاستيراد من الخارج ودعم الزراعة المحلية، وضعت قطر خطة زراعية تنموية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مساعٍ نحو زيادة عدد المزارع الحكومية إلى 2000 مزرعة خلال السنوات المقبلة. ويؤكد عدد من المستثمرين في المجال الزراعي، أن هذه الاستراتيجية سوف يكون لها أثرها الإيجابي على واقع الاستهلاك المحلي وتوافر المحاصيل وتنوع الأسعار، وسط زيادة ملحوظة في أعداد المستهلكين، فضلاً عن تنويع المستثمرين المحليين لاستثمارتهم وعمل مشاريع أخرى تسهم في دعم القطاع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية وبحسب الخطط المعلنة، من المقرر أن تدعم الاستراتيجية التنموية للقطاع الزراعي في قطر الاستهلاك المحلي؛ من خلال رفع معدلات الإنتاج الزراعي والاعتماد على آليات حديثة الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تدريب الأيدي العاملة المحلية وتأهيلها. - سلع ضرورية ومواد خام وتؤدي الزراعة دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والعملية الاستهلاكية؛ نظراً لإسهاماتها المختلفة، منها إنتاج السلع الغذائية الضرورية والمواد الخام الأولية للصناعة، وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى، وجلب العملات النقدية الأجنبية من خلال الاستيراد أو التصدير، وإيجاد أسواق نشطة للمنتجات الرأسمالية والاستهلاكية من القطاعات الأخرى، والإسهام في التكوين الرأسمالي. ولا يقتصر دور القطاع الزراعي على إسهاماته الاقتصادية فحسب؛ بل لها دور وتأثير بارز في جوانب مهمة أخرى؛ منها اجتماعية وسياسية وأمنية، وتحقق توازن ديموغرافي بين المدن والأرياف. وتمتلك دول الخليج مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكنها تحتاج إلى خطط تنموية ودراسات مستفيضة، تجعل منها مثالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الأيدي العاملة المحلية؛ من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية وقطر والإمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى باقي دول المجلس التي بدأ القطاع يأخذ دوراً لا بأس به في أروقة مجالس الشورى والبرلمانات الخليجية. - السعودية والزراعة العضوية وخلال العقد الماضي، أظهرت حكومة المملكة العربية السعودية دعماً واهتماماً كبيرين بالزراعة خصوصاً العضوية، وأعلنت وزارة الزراعة مع الهيئة العامة للاستثمار، منذ عام 2005، رغبتهما في تحسين وتطوير الغذاء العضوي والزراعة العضوية في عموم المملكة، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ). وأبرمت الوزارة عقداً في أغسطس/آب من العام نفسه؛ لإيجاد "مشروع تطوير الزراعة العضوية". وانطلق المشروع على الفور تحت مظلة الوزارة، وشمل إقامة أنشطة عديدة؛ منها: تدريب المزارعين والفنيين، وتأسيس لائحة وطنية للإنتاج العضوي، وتجارة المنتجات العضوية، ودعم تطوير القطاع الخاص. وفي الإمارات وسلطنة عُمان، تعمل حكومتا البلدين على توفير جميع إمكانات ومستلزمات تكثيف الإنتاج الزراعي ودعم استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية وتدريب وتأهيل الفرق الزراعية الفنية؛ وذلك للحد من تبوير الأراضي الزراعية، وتحسين هذا القطاع من خلال توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع دول لها دور بارع في مجال الزراعة إقليمياً ودولياً. الخليج اونلاين RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



