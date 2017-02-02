الزراعية نت – الاخبار - بلغت كميات البطاطا الواردة للاسواق المركزية حوالي ( 684 ) طنا توزعت بين سوق عمان بكمية 504 اطنان وسوق اربد 169 طنا وسوق الزرقاء 11 طنا، حيث ادى زيادة هذه الكميات الى انخفاض اسعار الجملة مما سينعكس على اسعار التجزئة وهي اسعار المستهلك. وقال مساعد امين عام الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة ان حاجة الاستهلاك اليومية تقدر بحوالي 400 طن وهذا يدل على ارتفاع الكميات المعروضه امام الطلب خلال الفترات الماضية والتي شهدت ارتفاعا في اسعار هذه المادة الهامة للمستهلك الاردني.

وبين في تصريح صحفي ان كميات البطاطا الموردة للاسواق تاتي بغالبيتها من مناطق وادي الاردن حيث ان موسم انتاج البطاطا في هذه المناطق بدأ بشكل جيد.

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