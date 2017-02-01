الزراعية نت – الاخبار - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بأن صادرات المملكة الزراعية والغذائية بلغت خلال العام الماضي 2016 قرابة مليار ومئة مليون دينار أردني وشكلت حوالي 25% من إجمالي الصادرات الكلية لنفس العام. وأشار الوزير الحنيفات في تصريح صحفي ان صادرات المنتجات الزراعية الطازجة تنوعت بشقيها النباتي والحيواني لافتا ان صادرات الاغنام الحية والمنتجات الحيوانية الاخرى بلغت 171 مليون دينار والخضار والفواكه والنباتات الاخرى حوالي 406 مليون دينار.

واوضح الحنيفات ان الصادرات الغذائية وتشمل جميع المنتجات الغذائية المصنعة والتي تعتمد على القطاع الزراعي بشكل رئيسي بلغت 274 مليون دينار.

وبين الحنيفات ان الصادرات الزراعية المصنعة والتي تصدرها المصانع الزراعية الاردنية بلغت حوالي 258 مليون دينار وتشتمل على الادوية واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية والانابيب والبلاستيك الزراعي بالإضافة الى الاسمدة الزراعية.

وللعام الثالث على التوالي تسجل صادرات المملكة من الخضار والفواكه حالة من التراجع نتيجة اغلاقات الحدود المستمرة مع سوريا في الحدود الشمالية والشرقية مع العراق.

وشهد العام الماضي 2016 تسجيل تراجع لصادرات الخضار بنسبة وصلت 13% مقارنة بالعام الماضي 2015 الذي شهد تسجيل تراجع عن العام الذي سبقه 2014 بنسبة 24%.

وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات قال إن صادرات المملكة الزراعية من الخضار والفواكه للعام الماضي 2016 بلغت 686 الف طن وبلغت القيمة النقدية لصادراتنا حوالي 400 مليون دينار.

وذكر أيضاً الحنيفات في تصريح سابق ان محصول البندورة المحصول الاول في الصادرات الزراعية حيث تم تصدير ما مجموعة 361 الف طن وبنسبة 52% اجمالي الصادرات.

وبالنسبة لصادراتنا من الاغنام الحية فقد تم تصدير ما مجموعة 422 الف رأس لعام 2016 لدول الخليج العربي.

وبلغة الارقام فإن صادرات المملكة من الخضار والفواكه للعام الماضي 2016 بلغت 686 الف طن في حين بلغت في 2015 ما يصل نحو 782 الف طن مسجلة تراجع بنحو 194 الف طن وبنسبة 13%.

عام 2014 شهد تصدير 900 الف طن فيما شهد عام 2015 تصدير 782 الف طن بتراجع 118 الف طن تقريبا وبنسبة 14%.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة نمر حدادين إن حالة تراجع صادرات الاردن من الخضار والفواكه سببها الرئيسي ما تشهده دول الجوار من عدم استقرار سياسي واضطرابات ونزاعات عسكرية.

وتعاني دول الجوار من أوضاع سياسية وأمنية سيئة خاصة العراق وسوريا اللتين كانتا أسواقاً لصادرات المملكة خاصة الزراعية منها لكن مع إغلاق الحدود تراجعت الصادرات إلى مستويات متدنية وفق وزارة الزراعة.

وبين حدادين أن غالبية صادرات المنتجات الزراعية هي لأسواق دول الخليج العربي ومن ثم إلى دول أوروبا التي تأثرت بسبب إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا التي كانت حتى عام 2010 ممرا للصادرات الأردنية من المنتجات كافة إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبا المختلفة.

ولفت إلى أن 60٪ من صادرات المملكة من الخضار والفواكه هي من محصول البندورة الذي تشتهر بزراعته المملكة.

ونوه حدادين الى انه وبالرغم من ذلك حقق القطاع الزراعي نجاحات متميزة خلال العام الحالي وحافظ على مستوى نمو جيد وعمل على زيادة المساحات المزروعة وكميات الإنتاج خاصة من محصول التمور الفاخرة والمعروفة تحت مسمى المجهول.

رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام اعتبر أن الموسم الزراعي الحالي والسابق هو الأسوأ منذ ما يزيد على ربع قرن مرجعاً ذلك إلى الظروف الجوية والمناخية.

وأضاف أن الأحداث التي عصفت بالدول المجاورة وتحديدا سوريا والعراق ووقف تصدير المنتوجات الزراعية إلى هذه الأسواق وهي الأهم أدى إلى تدهور القطاع وانهيار أسعار معظم المنتوجات الزراعية بالمعنى الحرفي لافتا الى أن هذه المعطيات ستؤثر حتما على استمرارية وديمومة هذا القطاع وسط تجاهل حكومي بقضاياه.

مساعد الأمين العام للتسويق والمعلومات في وزارة الزراعة الدكتور صلاح الطراونة أكد أن القطاع الزراعي ما يزال يعاني تبعات الأزمتين السورية والعراقية وإغلاق الحدود الأردنية مع سورية والعراق ما أدى إلى هبوط صادرات الخضار والفواكه.

وأكد الطراونة أن الأردن يعتبر من المصدرين الرئيسيين للمحاصيل الورقية والعشبية والطبية في المنطقة العربية إلى الأسواق الأوروبية التي تلاقي رواجا كبيرا من المستهلك الأوروبي.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تشجيع المزارعين على التحول إلى مثل هذه الزراعات التصديرية ذات العائدات الاقتصادية العالية كبديل عن الزراعات التقليدية؛ إذ إن معدل طن التصدير لمثل هذه المنتجات يتراوح بين 1500 و2000 دولار في حين أن معدل سعر طن الخضار العادية التي تصدر إلى الأسواق العربية يتراوح بين 350 و500 دولار.

وأظهر أن أبرز هذه الأصناف التصديرية البابونج والبصل الأخضر والبقدونس والثوم والجزر والحمص الأخضر وغيرها مشيراً إلى أن هذه المحاصيل صدرت إلى كل من الإمارات والبحرين والدنمارك والسويد والكويت وألمانيا وبريطانيا وعُمان وقطر وكندا ولبنان وهولندا.

ودعا الطراونة المزارعين إلى التركيز على مثل هذه الزراعات التصديرية الناجحة ذات المردود الاقتصادي المرتفع والتنويع في الزراعات قدر المستطاع بهدف الوصول بالمنتج الزراعي الأردني إلى الأسواق العالمية.

المصدر : السبيل