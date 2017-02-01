الزراعية نت – الاخبار - لم تبدأ ملامح الفساد ونهب المال العام في التشكل مع تفجر الملفات القضائية الكبرى، سواء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو القرض الفلاحي، أو القرض العقاري والسياحي، أو غيرها، بل وصلت مرحلة البروز مع هذه القضايا وقضايا أخرى لم تغلق ملفاتها القضائية بعد.

ويمتد الفساد ونهب المال إلى فترة ما بعد الاستقلال، إذ “تشكل عبر مسار سياسي وتاريخي طويل في إطار المحاولات المتعددة الرامية إلى مقاومة الدولة الوطنية الديمقراطية”، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤكدا أن للفساد عمقا سياسيا اقتصاديا، يتطلب انخراط كل القوى المجتمعية الحية في معركة تخليق الحياة العامة وتوفير مناخ سياسي يسمح بالتأسيس لدولة الحق والقانون.

ولم يتوقف الفساد، منذ بداية تشكله، عند اختلاس المال العام، بل بدأ بعد فترة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، واستغلال الثروات الوطنية في إطار ما سمي “اقتصاد الريع”، قبل أن تتمدد أطرافه ليصبح له أشكالا أخرى أخطرها الرشوة ونهب المال العام، استغلال النفوذ والمناصب في مراكز القرار لاختلاس المال العام عبر عدة طرق، واستغلال الثغرات القانونية لامتصاص دماء المال العام من خزائن المؤسسات العمومية على وجه الخصوص.

واتخــذ الفســاد ونهب المال العام أشكالا متعددة، إذ لم يخرج إلى الوجود في الرخص الاستثنائية التي رفعت البعض إلى مصاف أثرياء المغرب، بل أيضا أخذ شكل إعفاءات ضريبية والتلاعب والتهرب الضريبي مع الإفلات من العقاب، كما تجلى أيضا في الأجور والتعويضات الخيالية عن مهام بسيطة. وفضحت مختلف القضايا التي مازال بعضها يروج في المحاكم، كيف استغل مسؤولون مناصبهم لتوزيع المال العام والعقارات والقروض على معارفهم بدون وجه حق، كما هو الحال لرخص استغلال بعض المرافق العمومية التي استفاد منها البعض دون الآخر.

وتفشى الفساد ونهب المال، حسب متتبعين، نتيجة الإفلات من العقاب، إذ رغم إحداث مجموعة من آليات المراقبة والحكامة، لم تتراجع مظاهر الفساد ، بل جدد أساليبه وابتكر طرقا جديدة لاختلاس المال العام وممتلكات الدولة، وذلك نتيجة عدم منح هذه الآليات صلاحيات كبيرة، من شأنها وقف النزيف.

وأخذ الفساد ونهب المال العام صورا أخرى تعبر عن نفسها في المشاريع الوهمية والموظفين الأشباح من أبناء الأعيان والوجهاء وبعض السياسيين والنقابيين وغيرهم، كما تجد أصواته عالية في تبييض وتهريب الأموال.

ضحى زين الدين - الصباح المغربية