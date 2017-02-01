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الجزائر: تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الحمضيات طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 01 فبراير 2017 00:00

الجزائر: تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الحمضياتالزراعية نت – الاخبار - تتجه ولاية الجزائر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحمضيات عبر مزارعها المتبقية على ترابها، وستسعى إلى تصديرها، حسبما أكده والي الجزائر عبد القادر زوخ خلال الطبعة الأولى لمعرض الحمضيات ببلدية سيدي موسى. أكد عبد القادر زوخ أن ولاية الجزائر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحمضيات والقمح، حيث قال إن ولاية الجزائر تحتل المراتب الأولى في إنتاج الحمضيات على المستوى الوطني، رغم أن العمران أخذ مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية الخصبة.

وأوضح الوالي أن ولاية الجزائر تملك حقولا ومساحات شاسعة من أشجار الحمضيات، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الأولى لمعرض الحمضيات ببلدية سيدي موسى، بمشاركة عدة فلاحين بالمنطقة، حيث تم تكريم قدماء منتجي الحمضيات ببلدية سيدي موسى.

وعن اختيار بلدية سيدي موسى لتنظيم التظاهرة، قال والي الجزائر إن المنطقة مشهورة بإنتاج الحمضيات، وهي جزء من سهوب المتيجة، كما تحدث عن استراتيجية الولاية الهادفة إلى تصدير الحمضيات والقمح إلى الخارج، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لدعم القطاع الفلاحي ليكون بديلا لقطاع النفط الذي يعرف تذبذبا في الأسعار.

 

 

 

خليدة تافليس – المحور

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