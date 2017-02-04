الزراعية نت – الاخبار - أكدت وزارة الزراعة على لسان مساعد أمينها العام للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونه، أن مستقبل التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية الأردنية الى الخارج سيكون أفضل ما هو عليه الان نتيجة لسعي الوزارة المبكر بفتح أسواق تصديرية جديدة

وقال الطراونه، إن السوقين الروسي والأوروبي بدأتا تستقبلان المنتجات الزراعية الأردنية فضلا عن التصدير الى الأسواق الخليجية بمعدل يتراوح ما بين (25 – 30) برادا يوميا من غالبية الأصناف الخضرية المحلية.

وأضاف أن نحو خمس شركات بدأت التصدير للمنتجات الزراعية المحلية الى كل من الأسواق الروسية و الأوروبية، مشيرا الى أنه تم تصدير نحو (200) طن من بعض الأصناف الخضرية كالفلفل و البندورة والكوسا الى أسواق أوروبية كرومانيا و غيرها.

وأوضح أن ما معدله (50%) من صادرات المملكة الخضرية هي من محافظة المفرق اضافة الى ما معدله (90%) من صادرات المملكة من الفواكه أيضا من محافظة المفرق، مشيرا الى أن معدل انتاج البندورة لوحدها سنويا من محافظة المفرق يصل الى (250) ألف طن وهو ما يجعلها محافظة مهمة في الإنتاج الخضري و الفواكه المحلية.

المصدر: الرأي