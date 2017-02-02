الزراعية نت – الاخبار - قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع للأسبوع الثالث علي التوالي مع استمرار الطلب من مصر أكبر مستورد للقمح في العالم واستقرار الروبل واحتفاظ المزارعين بالمحصول توقعا لزيادة أخرى في الأسعار. واشترت مصر 410 آلاف طن من القمح الروسي في 26 من شهر يناير كانون الثاني الجاري وهي أكبر مستورد للقمح الروسي.

وذكرت وكالة إيكار للاستشارات الزراعية الروسية أن سعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 في المئة تسليم فبراير شباط بلغ 186 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي بزيادة دولار واحد عن الأسبوع السابق عليه.

وذكرت وكالة استشارات أخري هي "سوف إيكون" ومقرها موسكو نفس مستوى السعر بزيادة 2.5 دولار.

وذكرت وزارة الزراعة أن روسيا صدرت 22.1 مليون طن من الحبوب بين الأول من يوليو تموز و25 يناير كانون الثاني بزيادة 0.7 في المئة عن الفترة ذاتها قبل عام وشملت الكمية 17.2 مليون طن من القمح.

رويترز