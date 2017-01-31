الزراعية نت – الاخبار - قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود زياد ابو غنيمة ان ثقافة تشكيل حملات المقاطعة هي ثقافة راقية مردودها إيجابي إن كانت توجه إلى المحتكرين و تستند إلى الحقائق, وليس إلى منتجات وطنية يحكمها العرض والطلب في الاسواق المفتوحة.

و أضاف ابو غنمية في تعقيبه على إطلاق حملة " مقاطعة البيض والبطاطا" أننا بحاجة إلى إرساء قواعد واضحة مبنية على المعلومة الدقيقة قبل البدء بحملات المقاطعة لمنتجاتنا الوطنية, فالمقاطعة فقط لارتفاع السعر دون البحث عن اسباب هذا الارتفاع وحيثياته لا تعد من العدل, بل احقاق الحق ان نرى الصورة كاملة كم هي تكاليف الانتاج وكم هو سعر البيع وكم هي هوامش الربح للمزارع الصغير, عندها فقط ستتوضح الصورة بأكملها.

و شدد ابو غنيمة اننا في نقابة المهندسين الزراعيين نمد اليد لنكون جسرا بين المزارع الصغير وبين المواطن وحملا ت المقاطعة لنجلس جميعا و نوضح الصورة بشكل كامل, ليعرف المواطن أن المزارع الصغير يعاني ليظل صامدا, جميعا نستطيع ان نصل إلى معادلة ترضي جميع الاطراف بحيث يبق المزارع صامدا قادرا على الاستمرار و تراعى فيه حال المواطن المنهك اقتصاديا, ونحن جميعا معنيون ان لا يكون المواطن ولا المزارع ضحايا.

وختم ابو غنيمة قائلا " أن ثقافة المقاطعة ثقافة مجتمعية بنائه إن كانت سليمة الغاية والهدف, لكنها اعصار مدمر ان بنيت على المعلومات غير الدقيقة أو على المشاعر" مؤكدين ثقتنا بثقافة المواطن الاردني المسؤولة والتي قطعا لا ترض ان يقع المزارع تحت شبح الخسارة كما انها لا ترض الغبن في سعر المنتجات. و ان المحافظة على القطاع الزراعي قويا وفاعلا هو حفاظ على الوطن.