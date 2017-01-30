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السودان: استثمارات سعودية وصينية في الزراعة طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 30 يناير 2017 00:00

السودان: استثمارات سعودية وصينية في الزراعةالزراعية نت – الاخبار - كشفت ولاية سنار عن رغبة شركات سعودية وصينية عاملة في القطاع الزراعي للإستثمار في مساحة  (90) الف فدان بهيئة السوكي الزراعية. وقال بكري محمد توم رئيس مجلس تنظيم المنتجين بهيئة السوكي الزراعية إن عملية رفع الحصار الامريكي عن السودان ساهمت في توفير الاسبيرات والتقاوي وكافة المعينات الزراعية مبينا ان الشركات الصينية ابدت رغبتها الاكيدة في استثمار الاراضي الزراعية بالهيئة مشيرا الي ان سد نهر الدندر سيقوم بتوفير 3 مليار متر مكعب من المياه لري المساحات المستثمرة.

ولفت محمد توم الى أن عملية الحصاد للعروة الشتوية اكتملت في المساحات التي تمت زراعتها والتي بلغت 67 ألف فدان.

وأشار الي انتاجية عالية بلغت 15 الي 20 جوال لمحصول الذرة فيما بلغ محصول القطن 20 قنطار للفدان للموسم الشتوي

 

 

 

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