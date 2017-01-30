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المغرب: النمو المتوقع 4.5% في 2017 طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 30 يناير 2017 00:00

المغرب: النمو المتوقع 4.5% في 2017الزراعية نت – الاخبار - قالت وزارة المالية المغربية إن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 4.5 بالمئة في 2017 مقارنة مع 1.6 بالمئة في العام الماضي. وأضافت الوزارة أن الحكومة تستهدف عجزا نسبته ثلاثة بالمئة في موازنة هذا العام مقارنة مع 3.9 بالمئة في 2016.

وتمثل الزراعة 15 بالمئة من الاقتصاد المغربي وهي أكبر قطاع من حيث توظيف العاملين إذ يضم القطاع نحو 35 بالمئة من القوة العاملة. وانخفض محصول الحبوب 70 في المئة العام الماضي بعد أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد في عشر سنوات.

وفي العام الماضي كانت الحكومة تستهدف عجزا نسبته 3.5 في المئة في الموازنة.

وساهم انخفاض أسعار النفط العالمية في إنعاش المالية العامة للمغرب وخفض العجز في أكبر مستورد للطاقة بالمنطقة.

 

 

رويترز

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