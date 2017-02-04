الزراعية نت – الاخبار - افادت دراسة نشرتها مؤسسة خاصة أن كلفة السلة الغذائية المتوسطة للمستهلك الفنزويلي ارتفعت بنسبة 433,6 بالمئة في 2016 ما يعكس التضخم الهائل في بلد يشهد ازمة اقتصادية وسياسية خطيرة. وقالت الدراسة التي اجراها "مركز التوثيق والتحليل

وفي ديسمبر 2016، بلغ معدل كلفة السلة الغذائية 743596,88 بوليفار اي حوالى 1096 دولار باعلى سعر رسمي.

وبما ان البنك المركزي الفنزويلي لم يعد ينشر ارقام حول التضخم، تشكل تلك التي يصدرها هذا المركز الخاص مرجعا شبه رسمي.

وقال المركز ان الارتفاع الكبير لاسعار المواد الاساسية من مواد غذائية والبسة وغيرها، يرافقه نقص يطال خصوصا لحوم الابقار والسكر والارز والزيت والطحين والخبز.

تشهد فنزويلا منذ اشهر ازمة اقتصادية خطيرة مرتبطة بانخفاض اسعار النفط الذي ادى الى هذا التضخم الهائل الذي قدر صندوق النقد الدولي نسبته ب475 بالمئة في 2016.

الاهرام