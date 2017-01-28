الزراعية نت – الاخبار - رفعت وزارة الفلاحة الأمريكية تقديراتها بشأن صادرات القمح إلى المغرب، حيث تتوقع أن ترتفع من 5 ملايين طن إلى 5.5 ملايين طن برسم الموسم الحالي، وفقا لتقرير صادر عن الشبكة العالمية لمعلومات الزراعة. وذكر تقرير الشبكة التابعة لوزارة الفلاحة الأمريكية، يصل إجمالي مخزون المغرب من القمح الصلب إلى 150 ألف طن و60 ألفا من الشعير، اعتبارا من 1 يناير 2017. وهذا المخزون يكفي لتغطية الطلب الداخلي إلى غاية 2 فبراير، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد الواردات.

وأفادت وزارة الفلاحة الأمريكية، أن الموسم الفلاحي في المغرب بدأ متأخرا جدا بسبب تأخر الأمطار، حيث كانت بعض المناطق غير قادرة على نثر البذور حتى نهاية شهر دجنبر. ويقدر إجمالي الأراضي المزروعة بالقمح اللين والصلب خلال موسم 2017 بـ4.8 ملايين هكتار اعتبارا من 15 يناير.

وكالات