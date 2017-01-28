الزراعية نت – الاخبار - سيستفيد نحو 110000 شخص في 5 معتمديات من ولاية سليانة من اتفاقية تم توقيعها بين الصندوق الدولي للتنمية الزارعية وتونس. ويقرض الصندوق بموجبها تونس 23،6 مليون دينار ويمنحه هبة بقيمة 0،500 مليون دولار. وتم توقيع الاتفاقية، التي تهم مشروع دعم مجالات انتاج فلاحي من أجل التنمية الجهوية في سليانة، الذي يسعى إلى خلق فرص عمل مستدامة، في روما (ايطاليا) من قبل رئيس الصندوق كانايو نوانزي وسفير تونس بروما معز السيناوي.

وتقدر كلفة المشروع ككل ب34،2 مليون دولار (حوالي 55،38 دينار) توفر الدولة منها 7،6 مليون دولار ويسهم المستفيدون أنفسهم ب2،5 مليون دولار.

“ويرتكز هذا المشروع المبتكر الى مجالات بامكانها فتح الافاق امام كل الشركاء والاستفادة من تجربة الصندوق في تونس” وفق ما أكدته مديرة البرنامج القطري للصندوق في تونس انابال لهومو. وأضافت “تعتبر تنمية سلاسل القيمة أداة هامة لدعم الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية ودعم مداخيل السكان الاكثر هشاشة”.

وتلعب الفلاحة دورا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وتحتلّ مكانة مهمة ضمن الاقتصاد التونسي الذي تأثر بشكل كبير خلال الفترة 2007 /2008 تبعا للأزمة العالمية التي تسببت فيها أسعار المواد الغذائية.

ويبدو من الضروري، خاصة في المناطق الاكثر تاثرا بظاهرة الفقر والبطالة وتدهور الموارد الطبيعية، تطوير المجالات الفلاحية التي من شأنها تعبئة كل الاطراف المتدخلة مع حماية مصالح المجموعات الهشة، بحسب ما أورده الصندوق.

وسيتم تنفيذ المشروع في منطقة جبلية في تونس على ارتفاع يتراوح بين 600 و1300 مترا فوق سطح البحر، حيث تتلاءم التربة مع غراسة الأشجار المثمرة. وسيكون المستفيدون المباشرون من المشروع، الذي يهدف إلى دعم مجالات من النشاط الفلاحي بشكل مستديم من خلال استغلال تنوع الأراضي، صغار الفلاحين والشباب والنساء، الذين يقدر عددهم ب14 الف شخص.

وسيدعم نفس المشروع تحويل المستغلات الفلاحية الى ضيعات لانتاج الغلال والتشجيع على النشاطات المتعلقة بتربية الماشية فضلا عن انشاء مؤسسات صغرى.

وقام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منذ سنة 1980، بالمساهمة في تمويل 13 مشروعا وبرنامجا في تونس، بقيمة 194،6 مليون دولار. واستفادت بشكل مباشر من هذه المشاريع والبرامج، التي تقدر كلفتها الجملية ب453 مليون دولار، حوالي 125850 عائلة.

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