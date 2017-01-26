الزراعية نت – الاخبار - وافقت الحكومة الصينية في ضخ المزيد من الاستثمارات في تقنية تهدف الى التحكم في الطقس و ذلك بضخ 168 مليون دولار امريكي جديدة تنضاف الى قرابة 199 مليون ين صيني اي ما يُعادل 30 مليون دولار كانت قد استثمرتها سابقاً في ذات التقنية لكنها لم تُؤتي النتائج بعد المرجوة منها .

البرنامج الذي يعد الأكبر من نوعه وسيستغرق تنفيذه 3 سنوات، سيعتمد على 4 طائرات جديدة و8 حوامات معدلة، بالإضافة إلى 897 جهازا لإطلاق الصواريخ، و1856 جهازا متصلا بنظم التحكم الرقمي، وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” المحلية.

و سيشمل هذا المشروع استمطار الامطار في منطقة تبلغ مساحتها 960 الف كلمتر مربع اي مايُعادل نصف مساحة فرنسا حيث تستهدف الدولة الصينية “جلب” المزيد من الأمطار والثلوج بمعدل 10% عما هي عليه الان و ذلك بغية الحد من الكوارث الطبيعية بالاضافة الى النهوض بقطاع الفلاحة في البلاد عبر الحد من موجة الجفاف التي تجتاحها .

وكالات