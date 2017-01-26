الزراعية نت – الاخبار - بدأت صناعة الغذاء الأردنية ولوج الأسواق العالمية منذ زمن بعيد، فوجدت لها متسعا على قائمة خيار المستهلكين في نحو 130 بلدا، الأمر الذي يرجعه مسؤولو القطاع إلى التزام منتجاتهم بمعايير الجودة والتنوع. وقد تمكن الصناع الأردنيون من خلال تطبيقات البحث

وتستند الصناعات الغذائية الأردنية إلى قاعدة صلبة من مخزون إنتاجي زراعي يتسم بالديمومة على مدار السنة والاكتفاء الذاتي من أصناف غذائية عدة.

وذكر محمد العبداللات ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، أن 2132 منشأة ومعملا تتولى صناعة الغذاء في الأردن، منها نحو 70 في المائة في عمان، ويبلغ رأس مالها 944 مليون دولار وتوفر 46 ألف فرصة عمل.

وأوضح العبداللات أن صادرات القطاع بلغت حوالي 715 مليون دولار خلال العام 2015، على الرغم من إغلاق الأسواق التقليدية أمام المنتجات الأردنية، وسط حالة عدم الاستقرار في الجوار الأردني.

وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية يوفر مرتكزا للأمن الغذائي، فضلا عن قيمته المضافة العالية التي تنعكس بدورها إيجابا على القيمة المضافة للقطاع الزراعي.

وأشار إلى أن فرص الاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية الأردنية كبيرة وواعدة بفعل توفر البنية التحتية والخبرات المحلية، إضافة إلى وجود شركات غذائية كبرى ذات سمعة رائدة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

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