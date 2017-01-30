الزراعية نت – الاخبار - ناقش وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات المشروع الاقليمي "زيت زيتون بلا حدود" الذي سينفذ في عجلون وجرش بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية (USAID) ومؤسسة الشرق الادنى قدرت كلفته 200ر1 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات. ويستهدف المشروع حوالي 350 من مزارعي الزيتون واصحاب المعاصر وجمعيات مصدري منتجات الزيتون وجمعية السيدات التعاونية في محافظتي جرش وعجلون وتعزيز التعاون الاقليمي في الانتاج والتسويق وتصدير لمنتجات الزيتون بهدف ترويج التجارة البينية لمنتجي ومصدري زيت الزيتون العضوي.

وخلال الاجتماع اكد الحنيفات اهمية توجيه منتجي الزيتون وتعزيز قدراتهم من خلال العمليات الزراعية وتعزيز قدراتهم والتخفيف من كلف الانتاج وزيادة التنافسية في الاسواق وايصال الانتاج للأسواق المجاورة والخارجية.

ويهدف المشروع الذي يستهدف الفئات الشبابية والنساء الى خدمة المجتمعات المحلية وتحسين المستوى وتطوير عمل المعاصر والشركات التي تعمل على تجارة ثمار وزيت الزيتون.

وسيقوم المشروع بعقد العديد من ورش العمل التدريبية للمزارعين على مهارات الادارة الفنية للعملية الانتاجية في قطاع الزيتون وتوسيع المشاركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة وتأهيل عدد من معاصر الزيتون وتقديم معدات زراعية لمزارعين ودعم عدد من المشاريع الصغيرة التعاونية النسائية لمنتجات الزيتون لانعكاسها الايجابي على القطاع .

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