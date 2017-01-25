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الجزائر: إخراج البطاطا المخزنة من أجل تخفيض الأسعار طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 25 يناير 2017 00:00

الجزائر: إخراج البطاطا المخزنة من أجل تخفيض الأسعارالزراعية نت – الاخبار - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أنه سيتم إخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة من أجل تخفيض أسعار هذا المنتوج المستهلك بكثرة والذي شهد مؤخرا ارتفاعا بفعل التقلبات الجوية. وقال الوزير على هامش حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق الجزائري-الأمريكي المتضمن إنجاز مشروع ضخم بأدرار أن"متوسط سعر البطاطا بلغ 70 دج/كلغ بالتالي قررنا ضبط السوق عن طريق إخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة".

وأشار شلغوم إلى أن عملية إخراج المنتوج المخزن ترمي إلى"ضبط السوق وفرض الضغط على أن تستقر أسعار المنتوج الواسعة الاستهلاك وغلق الأبواب لهؤلاء الذين تعودوا على اغتنام هذه الفرص للمساس بالقدرة الشرائية للمواطن".

 

 

 

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