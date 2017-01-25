الزراعية نت – الاخبار - مثلت طرق وسبل الممكنة لدفع الصادرات التونسية من المنتوجات الفلاحية بشكل عام ومن القوارص والمنتوجات البيولوجية خصوصا، محور لقاء جمع بباريس، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب بالأمين العام للجامعة الفرنسية للتجارة والتوزيع جاك غرسيال.

ويأتي اللقاء بين الجانبين على هامش زيارة عمل يؤديها وزير الفلاحة الى فرنسا وتتواصل الى غاية يوم 26 جانفي 2017. وتوصل الطرفان الى مواصلة المبادلات بين البلدين باتجاه تنظيم برامج عمل مشتركة بهدف تشجيع مركزيات الشراء وكبار الموزعين الفرنسيين على اقتناء المنتوجات الفلاحية التونسية.

وللاشارة فان الجامعة الفرنسية للتجارة والتوزيع هي منظمة مهنية تضم اغلب علامات توزيع المواد الغذائية الكبرى المختصة بفرنسا.