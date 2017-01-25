الزراعية نت – الاخبار - أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة ستعمل على تحديد سقوف سعرية لأسعار بيض المائدة في حال عدم استجابة المنتجين والتجار لتخفيض الأسعار. وقال البرماوي إن الوزارة ستعقد اجتماعا يضم منتجي البيض والتجار والجهات ذات العلاقة لمناقشة أسعار بيض المائدة والطلب منهم تخفيض الأسعار.

وأضاف في حال عدم استجابة منتجي وتجار بيض المائدة لتخفيض الأسعار ستلجأ الوزارة إلى تحديد سقوف سعرية استنادا إلى القانون والأنظمة التابعة للوزارة.

وكان تجار وأصحاب مزارع بيض مائدة طالبوا الحكومة بضرورة التدخل لدراسة الكلف الحقيقية لأسعار بيع البيض واطلاع المواطنين عليها بهدف الحد من تبادل مسؤولية ارتفاع الأسعار ولضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وتأتي هذه المطالبة في وقت حمل فيه منتجو بيض المائدة ارتفاع الأسعار إلى تعدد حلقات التسويق، إلا أن التجار رفضوا هذه التبريرات.

وبدأت أسعار بيض المائدة بالارتفاع في السوق المحلية منذ بداية الشهر الماضي إلى ان وصلت نسبة الزيادة 30 %، إذ وصل سعر طبق بيض المائدة وزن الفي غرام 3.25 دينار بعد أن كان 2.5 دينار الشهر الماضي في حين وصل سعر طبق البيض وزن 1900 غرام 2.8 دينار بعد أن كان 2.20 دينار.

وكان مسؤول ملف الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للمزارعين المهندس عبد الشكور جمجوم قال إن "جزءا من ارتفاع أسعار بيض المائدة في السوق المحلية يعود إلى حلقات التسويق التي تزيد بها هوامش الأرباح".

ويبين جمجوم أن سعر صندوق بيض المائدة للمواطنين وزن ألفي غرام يجب أن لا يتجاوز 2.70 في أفضل الأحوال، مبينا أن الأسعار من أرض المزرعة بلغت مؤخرا 2.35 دينار.

ويوضح أن تجاوز أسعار بيض المائدة حاجز 3 دنانير فيه مبالغة؛ داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتدخل لدراسة الكلف الحقيقية لأسعار بيض المائدة واطلاع المواطنين عليها ووضع سقوف سعرية تضمن تحقيق العدالة لجميع الاطراف.

وفيما يتعلق بأسعار البطاطا، أوضح البرماوي أنه من خلال التباحث مع وزارة الزراعة تبين أن سبب الزيادة يعود إلى قلة الكميات الموردة للسوق بسبب أن الوقت الحالي يعتبر فترة انتقالية من العروة الزراعية الصحراوية إلى الأغوار.

وبين البرماوي أن عملية الإنتاج والقطاف في الأغوار للبطاطا ستبدأ اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم طرح كميات كبيرة في السوق المحلية وبالتالي انخفاض الأسعار.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة بيض المائدة والبطاطا لارتفاع أسعارها الذي وصفوه بغير المبرر.

وانضم أكثر من 250 ألف شخص لصفحة "حملة المقاطعة الاردنية"، وهي حملة اجتماعية تسعى نحو تخفيض الأسعار لبعض المنتجات الرئيسية في كل بيت أردني، كما في منتجات البيض والبطاطا، التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت.

وبلغت الكميات الواردة يوميا إلى السوق المركزي من البطاطا حتى أول أمس 229 طنا في حين بلغ السعر الأعلى (بالجملة) 80 قرشا للكيلو، والسعر الأغلب (الجملة) 50 قرشا.

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