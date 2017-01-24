الزراعية نت – الاخبار - أكد وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية أسامة فيصل، المسؤول عن ملف الاستثمارات السعودية أن بلاده حريصة على مضاعفة استثمارات المملكة التي بلغت حاليا 512 مشروعاً مصدقاً، نفذ منها حتى الآن عدد من المشروعات بقيمة 11 مليار دولار ونوه فيصل في تصريح صحفي الى الجهود التي بذلت لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية والخليجية لتحقيق زيادة الإنتاج، ومساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري لتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطن.

وقال فيصل: إن مساحة المشروع الزراعي المصدق لوزارة الزراعة السعودية على سد ستيت في شرق السودان عبر اتفاقية مشتركة بين البلدين تبلغ مليون فدان.

وأشار إلى أن معظم الشركات الزراعية السعودية دخلت في الاستثمار في الولايات.

وأوضح الوزير أن شركة (نادك) بعد افتتاح مشروعاتها الزراعية في شمال كردفان في مساحة 50 ألف فدان لإنتاج الأعلاف، ستدخل في المرحلة الثانية التي تستهدف زراعة محاصيل البستنة وإنتاج الألبان

الرياض