الزراعية نت – الاخبار - تحل المنتجات المحلية المغربية ضيفة على ملتقى التغذية العالمي في برلين بألمانيا، حيث تنظم المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنتجات المحلية، المشاركة المغربية في الأسبوع الأخضر في برلين. وستشهد هذه الدورة حضور أكثر من 20 عارضاً ممثلين في تعاونيات، ومجموعات ذات نفع اقتصادي، نصفهم يشاركون لأول مرة.

وسيضم الوفد المغربي مسؤولين من وزارة الفلاحة، وفاعلين خواص من أجل تثمين جودة العرض المغربي وتنوعه.

ويشكل هذا المعرض مناسبة لإبراز عدة منتجات محلية مثل زيت الزيتون، وزيت الأركان، والزعفران، والتمور، والكُبّار، والكسكس، والنباتات العِطرية والطبية، ومشتقات الورد، والصبار…

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين المغاربة في هذه الدورة سيستفيدون من مواكبة على مستوى التسويق والبيع من أجل تثمين منتجاتهم ،خلال الأيام العشرة لهذا المعرض، المستمر إلى غاية، يوم الأحد المقبل.

ونُظمت أول دورة للأسبوع الأخضر في برلين عام 1926، وهو أكبر معرض عالمي مخصص للأغذية، والفلاحة، والبستنة، حيث يشارك فيه أكثر من 1600 عارض، يمثلون نحو 60 بلدا، ويتردد عليه أكثر من 400 ألف زائر.

المصدر : اليوم 24